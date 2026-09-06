«Динамо» в меньшинстве удержало победу над «Спартаком»

Московское «Динамо» на своем поле победило «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ — 2:1

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник красно-белых Данил Пруцев. Спустя четыре минуты «Динамо» отыгралось благодаря голу Ярослава Гладышева. На 34-й минуте бело-голубых вывел вперед Артур Гомес.

Во втором тайме «Динамо» осталось вдесятером — на 72-й минуте красную карточку получил Константин Тюкавин. Форвард бело-голубых ударил локтем Александера Джику.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.

В следующем туре «Динамо» 12 сентября дома сыграет с «Оренбургом». «Спартак» 13 сентября в Москве встретится с «Ростовом».