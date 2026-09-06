«Динамо» — «Спартак»: бело-голубые остались вдесятером, Тюкавина удалили за удар локтем в шею Джику

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин получил красную карточку в матче против «Спартака» в 7-м туре РПЛ.

На 72-й минуте Тюкавин при рывке в атаку ударил локтем в шею Александера Джику. Главный арбитр матча Кирилл Левников увидел момент и сразу показал форварду бело-голубых красную карточку.

Видеоарбитры Василий Казарцев и Анатолий Жабченко провели проверку и подтвердили решение главного судьи.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.