«Динамо» — «Спартак»: видео голов

Московское «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ — 2:1.

21-я минута. Данил Пруцев — 0:1

25-я минута. Ярослав Гладышев — 1:1

34-я минута. Артур Гомес — 2:1

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. «Спартак» с 13 очками уступает бело-голубым по дополнительным показателям и опустился на четвертую строчку.