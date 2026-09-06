Полузащитник «Крыльев» Олейников прибыл на базу «Рубина» для завершения перехода в клуб
«Рубин» объявил о предварительной договоренности о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.
28-летний россиянин прибыл в Казань и провел встречу с руководством и главным тренером Франком Артигой, а также посетил базу команды. Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом.
Олейников выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года, он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Спартак
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
4
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
5
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
6
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
|
7
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
10
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
Новости