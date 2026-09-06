Полузащитник «Крыльев» Олейников прибыл на базу «Рубина» для завершения перехода в клуб

«Рубин» объявил о предварительной договоренности о трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.

28-летний россиянин прибыл в Казань и провел встречу с руководством и главным тренером Франком Артигой, а также посетил базу команды. Футболист в ближайшее время пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом.

Олейников выступал за «Крылья Советов» с августа 2024 года, он провел 71 матч за самарцев во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 2 миллиона евро.