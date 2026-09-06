Пруцев: «Не сказал бы, что «Динамо» удивило. Им просто больше повезло»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев подвел итоги матча против московского «Динамо» (1:2) в 7-м туре РПЛ.

— «Динамо» удивило вас сегодня?

— Не сказал бы. Игра была равной. У них особо не было моментов. Им просто больше повезло.

— Что Карседо сказал вам?

— Просил больше двигать мяч с фланга на фланг. Не так часто выбегать в контратаку, чтобы сохранить мяч.

«Спартак» с 13 очками занимает четвертое место в РПЛ. В следующем туре красно-белые 13 сентября дома сыграют с «Ростовом».