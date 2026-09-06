«Динамо» — «Спартак»: гол Сорокина отменили из-за офсайда

Гол «Спартака» не засчитали в матче против «Динамо» в 7-м туре РПЛ.

На 89-й минуте отличился Иван Сорокин. После вмешательства ВАР арбитр Кирилл Левников отменил взятие ворот из-за офсайда.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.