«Динамо» Махачкала — «Родина»: Онугха попал ногой в лицо Сандрачуку и получил красную карточку

«Родина» осталась в меньшинстве в матче против махачкалинского «Динамо» в 7-м туре РПЛ.

На 8-й минуте красную карточку получил форвард гостей Герман Онугха. Он попал ногой в лицо защитнику махачкалинцев Александру Сандрачуку. Изначально форвард «Родины» не был наказан за фол, но после вмешательства ВАР главный арбитр матча Ян Бобровский посмотрел повтор и удалил Онугху.

Онугха летом перешел в «Родину» на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал турецкий «Кайсериспор», датские «Копенгаген» и «Вайле», израильский «Бней Сахнин», «Рубин», «Крылья Советов», «Краснодар», «Тамбов», «Волгарь» и пензенский «Зенит».