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Гендиректор «Динамо» Пивоваров о матче со «Спартаком»: «Волевая победа, красивая»

Александр Абустин
корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Для нас самое главное — результат, — заявил Пивоваров. — Волевая победа, красивая. Удаление Тюкавина? Судья находился ближе, наверное, можно было дать и желтую. Будем ли обращаться в ЭСК? Посмотрим. Все решения подтверждаются, как мы видим.

— Как вам игра команды?

— Отрыв от лидера достаточно большой. Но мы видим, что у нас хорошая игра.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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 6
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