Гендиректор «Динамо» Пивоваров о матче со «Спартаком»: «Волевая победа, красивая»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче 7-го тура РПЛ.

— Для нас самое главное — результат, — заявил Пивоваров. — Волевая победа, красивая. Удаление Тюкавина? Судья находился ближе, наверное, можно было дать и желтую. Будем ли обращаться в ЭСК? Посмотрим. Все решения подтверждаются, как мы видим.

— Как вам игра команды?

— Отрыв от лидера достаточно большой. Но мы видим, что у нас хорошая игра.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».