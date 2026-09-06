Степашин: «Динамо» будет бороться за чемпионство. Не видно что ли?»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин заявил, что команда будет бороться за чемпионство после победы над «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

«Угадали со Шварцем? Гадают на кофейной гуще, а мы Шварца давно знаем. Безусловно, «Динамо» будет бороться за чемпионство. Не видно что ли?» — сказал Степашин.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».