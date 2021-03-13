Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о победе над «Динамо» (2:1)

— Огненное дерби?

— Думаю, любой болельщик — не только «Спартака» и «Динамо» — получил удовольствие от матча. За это мы и любим футбол. Команды подарили нам прекрасный субботний вечер! Настоящее дерби. Встречались два достойнейших соперника. Нельзя сказать, что «Спартак» был явно сильнее. Вспомните спасения Максименко в концовке. Шунин также играл великолепно. В общем, отрезками красно-белые смотрелись здорово, потом инициативу перехватывали бело-голубые.

Но вот после замены Промеса (не знаю, устал ли он или это тактическая задумка тренера) у «Спартака» сразу пропала скорость. Ведь Квинси — это не только мастерство, но и сумасшедшие эмоции. В таких играх голландец просто необходим. Он часто делал результат. Поэтому замена меня немного удивила. Но тут, как говорится, тренерам виднее.

— Считаете, ничья была бы более закономерным результатом?

— Я прежде всего рад победе на поле соперника. Спартаковцы продлили для себя хорошую серию. Динамовцы не могут их обыграть с 2008 года на своем поле в чемпионате России. Это, конечно, здорово. Жаль, что сегодня это случилось не на «Открытие Арене» — наших болельщиков было бы больше. Но, как говорится, победа не пахнет. Всех ребят поздравляю. Молодцы! С таким настроем вышли. Сегодняшняя игра кардинально отличалась от кубкового матча. Сегодня все вышли умирать! Никто не выпадал.

— Хотя все началось с автогола Маслова.

— Да, обидный эпизод. Но я бы не стал винить только защитника. Это была цепь ошибок. Да теперь и не нужно искать «виноватых», называть фамилии. Счет на табло. Повторяю, никто не «просел». Все добавляли по ходу встречи. Вышедший на замену Гапонов справился со своими функциями. А Маслову нужно отдать должное. После таких автоголов очень тяжело продолжать матч... Всякие мысли лезут в голову. Но он не дрогнул, отыграл уверенно. Сегодня похвалить можно всю команду. Явный прогресс по сравнению с матчами против «Динамо» в кубковом турнире и с «Рубином».

— Против «Краснодара» «Спартак» уже выглядел довольно мощно.

— Здесь нужно говорить о том, что «Краснодар» невзрачный на протяжении последних пяти-шести игр. На мой взгляд, сегодняшняя победа над «Динамо» более показательная.

— Кого бы выделили по этой игре в составе «Спартака»?

— Мы все привыкли, что Соболев постоянно падает при малейшем толчке. Он использовал любую возможность, чтобы упасть, имея такие габариты... Сегодня все было совершенно по-другому. Вспомните, как «Спартак» забил первый гол. Раньше бы в борьбе с Евгеньевым Соболев обязательно бы рухнул на газон. Но он устоял, отдал пас Мозесу, который поразил ворота Шунина.

Второй эпизод. В единоборстве с двумя динамовцами опять же устоял, закрыл мяч корпусом, отпасовал Зобнину. Роман подал на Понсе, который пробил «ножницами».

В общем, Александр начал понимать, что он играет в «Спартаке», что никто ему легкой жизни из соперников не предоставит. Нужна сплошная борьба. И сегодня он проделал огромный объем работы, бился! Я его давно наблюдаю. Он явно прибавляет. Это его лучший матч. Но Соболев должен играть еще сильнее. Ведь сегодня он уже нападающий сборной России.

— Способен ли Соболев выиграть конкуренцию у Дзюбы и стать основным форвардом национальной команды?

— Рано или поздно это случится. Но давайте не списывать Дзюбу со счетов. Дай бог, чтобы Артем играл долго. Сегодня он забил и показал, что он лидер «Зенита». Это был настоящий Дзюба. Здорово, что в сборной в линии атаки наметилась такая конкуренция. Два однотипных форварда. Возможно, против Мальты — не самого сильного соперника — можно выпустить Соболева. Хорошо, что у тренеров появился выбор впереди. Мы как болельщики должны только радоваться тому, что у нас подрастает такой игрок.

— Новый Дзюба?

— Не второй Дзюба, а Соболев. Именно Соболев.

— Вам не кажется, что тренеры «Спартака» пока не нашли Квинси оптимальную позицию на поле?

— А Промесу позиция не нужна! Его ни в коем случае нельзя загонять в рамки. Он универсален. Может играть справа, слева, под нападающим, на острие. Как было у Романцева? Олег Иванович говорил: «На своей половине поля делайте одно, максимум два касания. А на чужой — творите! Я не могу вам запретить импровизировать». То же самое касается и Промеса. Ему нельзя запрещать творить. Тогда это уже будет не Квинси.

Его мастерство и так видно. Он способен разгонять атаки. Вообще в «Спартаке» сейчас хватает быстрых исполнителей. Промес, Айртон, Ларссон, Зобнин, Мозес. Сегодняшний «Спартак» вот с таким настроем, самоотдачей и уровнем способен побороться с «Зенитом» за первое место. Нужно учитывать еще и то, что у питерцев календарь сложнее. Так что нас ждут увлекательные 8 туров.

— Значит, «Спартак» — в чемпионской гонке?

— Я бы все-таки посоветовал болельщикам пока не впадать в эйфорию. Да, команда провела два ярких матча. Но впереди «Урал». На него настроиться тяжелее. Но именно в таких матчах кровь из носа нужно брать три очка. Надо побеждать на классе. Встреча с екатеринбуржцами многое покажет. Понимаете, невозможно все время играть ярко, на кураже. Сегодня, кстати, потрясающий матч выдали не только «Спартак» и «Динамо».

— Кто еще?

— «Арсенал», победивший ЦСКА. Я бы хотел поздравить своих друзей — Дмитрия Парфенова, Юрия Ковтуна, и вообще всех туляков. Тульский футбол жив!

— Вам после двух ярких побед красно-белых не грустно, что летом Тедеско уйдет?

— Это особенность нашего менталитета — пускаться в крайности. Когда «Спартак» проигрывал, говорили, что пусть Тедеско уезжает, надоел... Как только красно-белые стали побеждать, его сразу надо оставить. Спорт — это не вся жизнь. Значит, у Тедеско были объективные причины не продлевать контракт со «Спартаком». Надо уважать его выбор. Здорово, что сейчас его подопечные выигрывают. Это, безусловно, в том числе и заслуга Тедеско.