Агент Тюкавина об удалении в игре со «Спартаком»: «Мое мнение, что данное нарушение тянуло на желтую карточку»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» прокомментировал удаление игрока в матче 7-го тура против «Спартака» (2:1).

Тюкавин был удален на 72-й минуте матча за агрессивное поведение. Он ударил локте в шею защитника «Спартака» Александера Джику.

«Мое мнение, что данное нарушение тянуло на желтую карточку. Но есть главный арбитр и ВАР, которые приняли такое решение. Костя корректный футболист, у него нет желания нанести злого умысла. Но самое главное, что команда победила. Было бы психологически тяжело, если бы после удаления Тюкавина команда потеряла три очка. Костя сделает для себя выводы и будет работать дальше»», — сказал Сафонов «СЭ».

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».