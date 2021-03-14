Обозреватель «СЭ» — о победе красно-белых.

Цельная игра после дворового футбола с «Краснодаром»

С таким футболом, как в дерби «Динамо» — «Спартак», РПЛ перестанет умирать, что происходит с нашей премьер-лигой в последние лет пять и прямо отражается на ее рейтинге в Европе. Скорости, интенсивность, стремление без устали прессинговать, компактность, отсутствие зазоров между линиями — ну абсолютно же современная по меркам всех европейских лиг была игра. Одно удовольствие смотреть, и уважение в связи с этим выражаю обеим командам, потому что лишь одна такое зрелище не создаст. Восхваленный многими матч предыдущего тура «Спартак» — «Краснодар» был по сравнению с игрой в Петровском парке дворовым футболом.

Но его ценность для «Спартака» была не в разгромном счете и количестве забитых «быков» (точнее, забитых «быкам» голов), а в создании после выжженной земли кубкового поражения от того же «Динамо» и проигрыша «Рубину» в чемпионате эмоционального фона, на котором резко выросла и уверенность красно-белых в себе. В итоге второй раз за три недели против одного и того же соперника, только в другом турнире, команда сыграла на принципиально другом уровне.

Однако и то, что «Динамо» пришлось дожидаться первого удара в створ чуть ли не 70 минут, не должно вводить в заблуждение — как и всякая статистика, которая, как известно, ложна. Да, большую часть матча хозяева уступали «Спартаку» в большинстве атакующих компонентов, но в плане динамики и игрового баланса тоже были хороши. Мне кажется, что такое «Динамо» обыграло бы в этот день почти любого соперника в РПЛ. Но если нашу премьер-лигу сейчас почитают за то место, где чемпионат не выигрывается, а проигрывается, то в данном случае речь нехарактерно шла о том, кто сильнее, а не слабее.

Лучшие: Соболев и Максименко у «Спартака», Захарян у «Динамо»

Если бы у «Динамо» в этот день было одиннадцать Арсенов Захарянов, то все могло сложиться и иначе. Да, 17-летний мальчишка, играющий в РПЛ третий матч, снова был у своей команды лучшим! И дело не только в том, что начало автоголу Павла Маслова положил поистине великолепный продольный пас Захаряна на Вячеслава Грулева — хотя и в этом, конечно, тоже. Захарян был самым активным, конкретным и разнообразным игроком бело-голубых на поле. Я получил истинное наслаждение, глядя на то, как в добавленное к первому тайму время он пяткой отдал мяч на ход Даниилу Фомину, — просто кайф! Вот как бы добиться того, чтобы такие юные таланты не зазвездились, не потеряли, чуток повзрослев, свою игровую непосредственность?

Захарян в основе — это явно немецкие, а не российские привычки. Там или в Голландии видят талантливого пацана — и сразу дают ему шанс на самом что ни на есть взрослом уровне. У нас — вечно чего-то боятся и придерживают. А мальчишка тем временем загибается. Но юному динамовцу шанс дали с максимальной степенью оперативности. И он матч за матчем вытаскивает из него максимум.

На другом возрастном фланге от Захаряна в его команде — капитан «Динамо» Антон Шунин. И он тоже был в полном порядке, что не могло не порадовать Станислава Черчесова, который не особо скрывает, что для него сегодня голкипер бело-голубых — первый номер национальной команды. Нагрузка на него легла изрядная, и ни разу он не дрогнул, а голы Александра Соболева — точно не шунинская вина.

Тем не менее, если Шунин был просто хорош, то два человека в «Спартаке», включая вратаря, — великолепны. Они и сыграли ключевые роли в том, что красно-белые взяли у бело-голубых реванш за недавнее поражение в Кубке России. Назвал бы в этом ряду и третьего, кабы он не получил травму в первом тайме.

Впрочем, назову, потому что Виктор Мозес, пока был на поле, играл не хуже двух Александров — Максименко и Соболева. Надеюсь, что травма нигерийца не окажется серьезной — и после такого матча против прямого конкурента тема его выкупа достойна того, чтобы говорить о ней всерьез. Мозес с каждым матчем смотрится все органичнее.

Соболев весь матч играл активнее всех. Это бросилось в глаза с первых минут на фоне интертных поначалу Квинси Промеса и Джордана Ларссона. Голландец в конце концов более или менее раскочегарился, и, хотя провел не лучший матч, несколько хороших фрагментов исполнил и игру команды все равно ускорял и обострял. А вот слабее всех, как ни удивительно, выглядел автор «2+2» в матче против «Краснодара» Ларссон, у которого не шло вообще ничего. Так бывает.

Своей активностью Соболев и создал ответный гол. Получил от Романа Зобнина мяч спиной к воротам достаточно далеко от них, развернулся, ушел на шаге от Романа Евгеньева — и выдал шикарную диагональ в штрафную на выход Мозесу. А тот рассчитался за неудачное для него кубковое дерби. Ударил африканец безупречно — и все же главным в этом голе были действия Соболева. Они были такими же быстрыми и агрессивными, как действия обеих молодых команд на протяжении всего этого матча. Чуть ли не первого матча за длительный период в РПЛ, который заглядывает в будущее нашего футбола. До этого мы играли, трусовато оглядываясь назад.

Страсть Соболева бросалась в глаза даже в конце матча, на 85-й минуте, когда он вырвал мяч у Евгеньева, но упустил его в аут. Надо было видеть, как Александр выгнулся в этот момент в дикой досаде прямо какой-то буквой U, а под самый занавес еще и желтую в подкате получил! Это была фантастическая самоотдача.

Максименко же тащил во второй половине второго тайма, после того, как счет стал 2:1. То, что он сотворил на 75-й минуте после удара Гильермо Варелы, как-то вывернув ногу (не как Маслов, а наоборот) и выбив мяч с самой линии, было высшим пилотажем. Еще целый ряд сэйвов — ненамного слабее. Это, впрочем, вовсе не означает, что молодого спартаковца нужно немедленно привлекать в национальную сборную, — в нем гораздо больше нужда у молодежки.

В том же самом конце марта, когда первая команда сыграет с Мальтой, Словенией и Словакией, команда U-21 будет рубиться на групповой стадии финального турнира молодежного Евро. И учитывая, что Матвей Сафонов пока вне игры, на Максименко там в воротах вся надежда. В клубе он тоже играет менее стабильно, чем хотелось бы (можно вспомнить и Питер, и дерби с ЦСКА, да и отбивание мяча перед собой в недавней встрече с «Рубином» перед вторым голом), но порой выдает фантастические перформансы. И до сборной, конечно, однажды дорастет, однако ж пусть все идет своим чередом. Победа над «Динамо» — очередной мини-этап его становления.

Кутепов вошел на место Жиго, как влитой

«Спартак» давным-давно не выигрывал, да даже и не отыгрывался, пропустив первым. Побеждал он последний раз при таких обстоятельствах аж 17 сентября против «Химок» (пропустив первый гол от собственного же игрока — Резиуана Мирзова), играл вничью — против того же «Динамо» 21 ноября. То есть почти полгода все победы случались только после того, как красно-белые забивали первыми, — в Краснодаре, дома над «Ротором», «Тамбовом» и теми же «быками». Все поражения — от «Ростова», «Сочи», «Зенита», «Рубина» — приключались после того, как первые голы забивали соперники «Спартака». И вот теперь — первая волевая победа за длительный период.

Есть ли в этом тактические причины? Наверняка. Доменико Тедеско второй раз подряд играл по старой схеме с тремя центральными защитниками, и это снова сработало — хотя и с Ильей Кутеповым вместо дисквалифицированного Самюэля Жиго. Теперь с трудом представляю до конца сезона переход на модель с четырьмя защитниками, которая наигрывалась на зимних сборах, но не сработала ни с «Динамо» на Кубок, ни с «Рубином». Правда, не грех и напомнить, что катастрофический по всем параметрам для красно-белых матч в Санкт-Петербурге команда Тедеско играла по привычной системе. То есть и в ней никаких гарантий успеха нет.

Кстати, надо отдать должное Кутепову. Он сыграл не без ошибок, но никакой принципиальной разницы с дисквалифицированным Жиго не было. Нередко он выжигал в очень непростых эпизодах. С учетом его очень небольшой практики на профильной позиции сыграть на таком уровне в матче подобного калибра дорогого стоит.

Маслову респект за реакцию на автогол, что в такой ситуации очень непросто. И попадание в руку соперника на пенальти, и еще куча эпизодов говорят об этом ясно. При его автоголе никакого офсайда у Грулева не было и близко, а что сделал Павел — вообще непонятно. Тем не менее, защитник не «поплыл», не приуныл, а наоборот, с решимостью пошел «отмазываться». И сделал это. По пенальти вопросов быть не может — рука Дмитрия Скопинцева была выставлена и увеличивала площадь тела.

Георгий Джикия сыграл по-капитански. С первой до последней минуты. Тоже не безупречно, но шероховатости бывают у всех. А самоотдача у него была сумасшедшая. Большой привет людям в Telegram-каналах, с чьей-то подачи объявившим войну собственному капитану.

Очень хорош был Алекс Крал — прямо видно, как здорово он готов, как резво бежит, как выигрывает все единоборства. Промес провел не лучший матч, но несколько хороших фрагментов исполнил. Вообще, главной «фишкой» активности красно-белых в начале второго тайма стали именно два удара Квинси, один из которых — после волшебной «вертушки». Другое дело, что в створ в этот вечер голландец не попадал, но он, в отличие от Ларссона, в Петровском парке был органичной частью команды. Здорово вышел на замену Эсекиэль Понсе, выдавший два сказочных по красоте эпизода — удар боковыми ножницами и выстрел в крестовину.

Ну а про двух лучших игроков у «Спартака» Соболева и Максименко все уже сказано выше. Нападающий, который выгрыз ударную позицию у целой группы серьезных конкурентов, сейчас выглядит сильнее своего конкурента за место в атаке сборной России Артема Дзюбы, но надо понимать, что это не дает Соболеву (как и кому-либо другому на его месте) автоматического места в основе национальной команды.

Она — не игра в футбольный менеджер, там есть сформировавшийся коллектив, и в его основу надо пробиться. Поскольку Соболев в сборной уже не первый день, думаю, для этого у него есть до Евро неплохие шансы. Так же, как у самого Дзюбы перед ЧМ-2018, когда он ко второму матчу против Египта вытеснил из стартового состава, казалось, незаменимого Федора Смолова. Мартовские матчи — благо, они отборочные, а не контрольные — много в этом плане покажут и решат.

«Динамо»: в таблице ниже, но все планы ясны. «Спартак»: борется за чемпионство, но дальше — туман

Так же, как и в том, попытается ли Даниил Фомин, реабилитированный за день до дерби и даже не успевший провести с «Динамо» предматчевую тренировку, занять место в центре поля сборной. И его бывший тренер по «Уфе» Вадим Евсеев, и нынешний в «Динамо» Сандро Шварц в один голос называют Фомина футболистом системообразующим. Возможно, ему не хватает стартовой скорости, но, как мы видим, это компенсируется многочисленными плюсами.

Оба немецких тренера, кстати, очень быстро реагировали на желтые карточки своим игрокам, которые могли вскоре после этого привести к красным. Тедеско в связи с этим заменил Айртона, Шварц — Сергея Паршивлюка. Оба могли быть удалены раньше, чем эти замены случились, и играть с огнем дальше они не хотели.

Но это же здорово, когда у «Динамо» на скамейке сидит бывший игрок «МЮ» Варела! Сколько он ни выходит на поле — везде показывает, что очень приличный футболист. Но конкуренция у бело-голубых сейчас действительно велика.

На второй добавленной минуте удар Евгеньева в дальний угол чуть-чуть разминулся с дальним углом. Последний отрезок дерби «Динамо» провело так бурно, что, сравняй оно счет, это не выглядело бы шоком или несправедливостью. Но все же, если рассматривать игру в целом, то «Спартак» наработал на три очка чуть больше.

Теперь он занимает второе место и отстает от «Зенита» на четыре очка, имея, как кажется со стороны, чуть более легкий календарь. «Динамо» же отстало от красно-белых на пять очков, что по нынешним временам под названием «Теряют все!» не такой уж и большой отрыв. А главное — боссам бело-голубых не нужно шарахаться из стороны в сторону, даже если команда в этом сезоне не попадет в еврокубки. «Динамо» определенно идет правильным и перспективным путем — как с игровой, так и с кадровой точек зрения. И в этом смысле здорово, что спортивный директор и главный тренер, Желько Бувач и Шварц, едут в одной упряжке, первый привез второго.

«Спартак» находится в более оптимистичной позиции в таблице, но после сезона у него — полный туман. Зато он хотя бы рассеялся в смысле утверждений, что надо было менять Тедеско зимой. Я и сам, не скрою, это утверждал, глядя и на игру с «Зенитом», и на рестарт с «Динамо» в Кубке и с «Рубином». Но стоило вернуться к прежней модели — как на команду стало приятно смотреть.

До какой степени эта история стабильна — узнаем в оставшихся восьми турах. «Спартак» ведь запросто способен, обыграв «Краснодар» и «Динамо», потерять очки в следующем туре против «Урала». Не впервой.