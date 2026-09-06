«Динамо» — «Спартак»: Левников правильно удалил динамовца Тюкавина

На 72-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» судья Кирилл Левников принял верное решение и удалил нападающего бело-голубых Константина Тюкавина за агрессивное поведение.

В том эпизоде динамовец вне борьбы за мяч умышленно ударил рукой Александра Джику. Вердикт судейской бригады (возможно, свое мнение сказал и резервный Матвей Заика) абсолютно правильный.