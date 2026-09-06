Шварц: «Спартак» круто играет, но мы отталкивались от своих сильных сторон»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

— Отсутствие у соперника Барко сказалось на тактике перед матчем?

— Вы всегда задаете вопросы по тактике. Мы это анализируем, соперник круто играет. Барко — важная деталь в структуре «Спартака». Мы отталкивались от своих установок и сильных сторон. После красной карточки мы перешли на схему 3-5-2, пытались, чтобы игра уходила на фланги. Мы справились с задачей.

— Насколько помогло, что Зобнин играл не на своей позиции? Там находился Парада, который неуверенно провел встречу.

— Не хочу говорить о качествах игроков «Спартака». Мы понимаем, что у них есть четкие игровые принципы. Если говорить о Зобнине, то он играет фулбэка. Мы готовились к такому исходу событий.

— Вы доминировали в центре поля. Почему выбрали таких игроков?

— Сегодня была открытая беседа с Фоминым. Он провел 45 минут в прошлом матче после травмы, поэтому не стали рисковать. Луис Чавес провел хороший матч и постоянно угрожал подачами.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».