Степашин: «Я бы не удалял Тюкавина, я бы удалил Левникова»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин раскритиковал судейство в матче против «Спартака» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

На 72-й минуте красную карточку получил форвард бело-голубых Константин Тюкавин. Он ударил локтем в шею защитника «Спартака» Александера Джику.

«Настоящая и волевая игра. Тюкавин? Я бы не удалял, я бы удалил Левникова. Если судья портит матч — «Динамо» выигрывает. Удаление странное», — сказал Степашин.

«Динамо» набрало 13 очков и поднялось на третье место в РПЛ. В следующем туре бело-голубые 12 сентября дома сыграют с «Оренбургом».