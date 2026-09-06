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Карседо о поражении от «Динамо»: «Спартак» играл с желанием, но нам не хватило терпения»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Федор Носов

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

— ЦСКА накануне при плохой игре смог проявить волю, характер и добился победы. Почему «Спартак», даже оставшись в большинстве, не показал такого же стремления и нацеленности на чужие ворота?

— Не соглашусь с вами. Команда играла с желанием, бежала. Мы видим это и по статистике. Нам нужно лучше контролировать мяч, быть спокойнее. Ключевым фактором стало то, что нам не получилось удержать преимущество даже пять минут.

— Почему вы не заменили Умярова, который «привез» гол и был сегодня явно не в лучших кондициях?

— Такое бывает. Я никогда не виню конкретного футболиста. Все когда-то могут ошибиться, но я предпочитаю не делать на этом акценты.

— После окончания игры вы о чем-то долго общались с арбитрами. О чем была речь?

— В целом, считаю, что арбитр хорошо сегодня отработал. Но порой случались затяжки времени. И когда-то он быстро начинал отсчет времени, а когда-то — нет. Я ему говорил об этом.

— В каких компонентах «Динамо» играло лучше?

— Мы знали, как играет соперник. У него хороший центр поля. Мы должны были двигать мяч, играть агрессивнее, мы пытались навешивать постоянно. К сожалению, у нас не получился этот компонент.

— «Динамо» еще ищет свою игру, а «Спартак» при вас уже нашел ее. Не стоило ли поберечь футболистов основы в кубковом матче?

— Повторюсь, мы посмотрели статистику пробега — у нас очень высокие показатели. Никаких проседаний. Нам не хватало спокойствия и терпения в обращении с мячом. И не смогли удержать преимущество, сразу же пропустив ответный гол.

— Разочарованы ли вы Парадой после этого матча?

— Нет, он сыграл хорошо, на мой взгляд.

— Почему вы так долго не проводили замен с перестановкой игроков?

— Мы не создали много моментов, но во втором тайме мы вели игру и контролировали мяч. Особенно после удаления. Но не разыгрывали мяч должным образом, чтобы создавать голевые моменты. Хороший шанс был у Угальде в конце первого тайма. Была парочка во втором. Но это футбол, всякое бывает.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон 2 : 2
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина 2 : 0
6.09 18:30 Динамо – Спартак 2 : 1
6.09 20:45 Балтика – Локомотив 0 : 1
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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