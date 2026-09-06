Карседо о поражении от «Динамо»: «Спартак» играл с желанием, но нам не хватило терпения»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.
— ЦСКА накануне при плохой игре смог проявить волю, характер и добился победы. Почему «Спартак», даже оставшись в большинстве, не показал такого же стремления и нацеленности на чужие ворота?
— Не соглашусь с вами. Команда играла с желанием, бежала. Мы видим это и по статистике. Нам нужно лучше контролировать мяч, быть спокойнее. Ключевым фактором стало то, что нам не получилось удержать преимущество даже пять минут.
— Почему вы не заменили Умярова, который «привез» гол и был сегодня явно не в лучших кондициях?
— Такое бывает. Я никогда не виню конкретного футболиста. Все когда-то могут ошибиться, но я предпочитаю не делать на этом акценты.
— После окончания игры вы о чем-то долго общались с арбитрами. О чем была речь?
— В целом, считаю, что арбитр хорошо сегодня отработал. Но порой случались затяжки времени. И когда-то он быстро начинал отсчет времени, а когда-то — нет. Я ему говорил об этом.
— В каких компонентах «Динамо» играло лучше?
— Мы знали, как играет соперник. У него хороший центр поля. Мы должны были двигать мяч, играть агрессивнее, мы пытались навешивать постоянно. К сожалению, у нас не получился этот компонент.
— «Динамо» еще ищет свою игру, а «Спартак» при вас уже нашел ее. Не стоило ли поберечь футболистов основы в кубковом матче?
— Повторюсь, мы посмотрели статистику пробега — у нас очень высокие показатели. Никаких проседаний. Нам не хватало спокойствия и терпения в обращении с мячом. И не смогли удержать преимущество, сразу же пропустив ответный гол.
— Разочарованы ли вы Парадой после этого матча?
— Нет, он сыграл хорошо, на мой взгляд.
— Почему вы так долго не проводили замен с перестановкой игроков?
— Мы не создали много моментов, но во втором тайме мы вели игру и контролировали мяч. Особенно после удаления. Но не разыгрывали мяч должным образом, чтобы создавать голевые моменты. Хороший шанс был у Угальде в конце первого тайма. Была парочка во втором. Но это футбол, всякое бывает.
Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.
В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
12
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|2 : 2
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|1 : 2
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|3 : 1
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|2 : 2
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|2 : 0
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|2 : 1
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|0 : 1
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0