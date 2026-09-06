Карседо о поражении от «Динамо»: «Спартак» играл с желанием, но нам не хватило терпения»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо прокомментировал поражение от «Динамо» (1:2) в матче 7-го тура РПЛ.

— ЦСКА накануне при плохой игре смог проявить волю, характер и добился победы. Почему «Спартак», даже оставшись в большинстве, не показал такого же стремления и нацеленности на чужие ворота?

— Не соглашусь с вами. Команда играла с желанием, бежала. Мы видим это и по статистике. Нам нужно лучше контролировать мяч, быть спокойнее. Ключевым фактором стало то, что нам не получилось удержать преимущество даже пять минут.

— Почему вы не заменили Умярова, который «привез» гол и был сегодня явно не в лучших кондициях?

— Такое бывает. Я никогда не виню конкретного футболиста. Все когда-то могут ошибиться, но я предпочитаю не делать на этом акценты.

— После окончания игры вы о чем-то долго общались с арбитрами. О чем была речь?

— В целом, считаю, что арбитр хорошо сегодня отработал. Но порой случались затяжки времени. И когда-то он быстро начинал отсчет времени, а когда-то — нет. Я ему говорил об этом.

— В каких компонентах «Динамо» играло лучше?

— Мы знали, как играет соперник. У него хороший центр поля. Мы должны были двигать мяч, играть агрессивнее, мы пытались навешивать постоянно. К сожалению, у нас не получился этот компонент.

— «Динамо» еще ищет свою игру, а «Спартак» при вас уже нашел ее. Не стоило ли поберечь футболистов основы в кубковом матче?

— Повторюсь, мы посмотрели статистику пробега — у нас очень высокие показатели. Никаких проседаний. Нам не хватало спокойствия и терпения в обращении с мячом. И не смогли удержать преимущество, сразу же пропустив ответный гол.

— Разочарованы ли вы Парадой после этого матча?

— Нет, он сыграл хорошо, на мой взгляд.

— Почему вы так долго не проводили замен с перестановкой игроков?

— Мы не создали много моментов, но во втором тайме мы вели игру и контролировали мяч. Особенно после удаления. Но не разыгрывали мяч должным образом, чтобы создавать голевые моменты. Хороший шанс был у Угальде в конце первого тайма. Была парочка во втором. Но это футбол, всякое бывает.

Благодаря победе «Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. У «Спартака» также 13 очков, однако красно-белые уступают бело-голубым по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Оренбург», а «Спартак» сыграет дома с «Ростовом».