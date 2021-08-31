«Посмотрите, куда упал российский футбол. Терять уже нечего, надо работать». Глава Hypercube Питер Ньювенхейс о важности реформ

Масштабная пресс-конференция голландца.

31 августа для российского футбола стал особенным днем. В 12.00 началось общее собрание команд РПЛ, где обсуждалась судьба российского футбола на ближайшее будущее. А уже вечером, в 18.00, глава Hypercube Питер Ньювенхейс устроил пресс-конференцию для журналистов. В самом начале он сделал ремарку и заявил, что готов отвечать на абсолютно любые вопросы.

Последние годы страна держалась на одном уровне, но потом резко начала скатываться

— Все согласны, что российский футбол сейчас переживает не лучшие времена, — начал Ньювенхейс. — Тем не менее, я уверен, что Россия может входить в топ-10 футбольных стран. Вы все знаете, что лучшим сезоном в России был 2017/18-й, когда страна смогла получить 12,600 балла от УЕФА. Но в следующем году они сгорят. Все последние годы Россия держалась на одном уровне, но потом она начала резко скатываться. Сейчас она на 10-м месте, но есть перспективы в ближайшем будущем вылететь за пределы топ-15. Это имеет значение не только со спортивной точки зрения, но и с финансовой стороны. Большая часть доходов поступает от участия в еврокубках.

— И какие это будет иметь последствия?

— Чемпион России будет попадать во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. А победитель Кубка будет попадать в квалификационный раунд Лиги Европы — это то, что ждет Россию. Хорошая новость в том, что все это понимают. Все согласны, что что-то менять необходимо. На сегодняшнем собрании клубы говорили, что дальше так жить нельзя и нам нужны перемены

— Многие команды считают, что формат «Юпитер-16» не принесет пользы. Можете это опровергнуть?

— Хочу остановиться на утверждениях клубов о «Юпитере-16». Некоторые считают, что это увеличит разрыв между командами. И от перехода выиграют только большие клубы. Вы все знаете, что в новом формате за сезон будет сыграно 269 игр. В нынешнем формате 240. Это на 250 больше игр за 10 лет! Важно, чтобы клубы из нижней части таблицы понимали, что количество матчей против топ-клубов не уменьшится, а вырастет! Сейчас идут дискуссии о новом формате. Все сосредотачиваются на первой части чемпионате, где будет 24 игры сыграно. Но во второй части чемпионата тоже будут игры. Их количество возрастет.

— Почему именно «Юпитер-16» надо принять?

— У каждого клуба будет возможность сыграть не 30 матчей, а 34. Более того, мы проанализировали, что привлекает людей на стадионы. Им нравятся напряженные игры, где идет борьба за лидерство. Сейчас таких игр 30, а станет 56. Количество матчей между равными по силе соперниками вырастет на 30 процентов. Во второй половине чемпионата играть между собой будут соперники, которые равны по силе. И которые борются за одно и то же. Претенденты на чемпионство против претендентов на чемпионство. Когда будут играть между собой равные команды, будут появляются условия для развития молодых игроков. Мы проанализировали, что это лучшие условия. Сегодня у вас по ходу сезона есть только один момент, когда происходит распределение наград — 30-й тур. А в формате «Юпитер-16» решающие моменты будут по ходу всего чемпионата.

— Есть какие-то еще аргументы, которые поддерживают «Юпитер-16»?

— Еще одна причина — «Юпитер-16» позволит повысить зрелищность. Зрелищность — это количество игр по ходу сезона, в которых определяется турнирное положение команды. Количество таких игр вырастет. Мы рекомендуем по окончании первой части чемпионата поделить очки всех клубов пополам. Это сократит разрыв между клубами, что сохранит развязку до последнего тура чемпионата.

Наконец, по окончании второй части два ведущих клуба из серебряной подгруппы сыграют плей-офф против последней команды из золотой подгруппы. Это значит, что команды имеют шансы на получение путевки в Еврокубки.

С учетом всего выше сказанного мы предсказываем, что посещаемость матчей вырастет на 15 процентов. То есть около двух тысяч человек на каждом матче.

При переходе на новый формат доход увеличится, а затраты не вырастут

— Что вы думаете о российском рынке телевизионных прав?

— Мы знаем, что премьер-лига вела переговоры с несколькими игроками на российском медиарынке. Авторитетные компании проводили исследования по рынку ТВ-прав в России и пришли к выводу: справедливая цена ТВ-прав в России — 6,150 миллиарда рублей. Наша компания, Hypercube, считает, что ТВ-права могут стоить 10,180 миллиарда рублей при принятии проекта «Юпитер-16».

Вы можете спросить меня о разрыве между цифрами. Хочу объяснить. Предположим, вы телевизионная компания, которая получает 100 рублей от трансляции. 80 рублей вы тратите на производство, 20 — это ваша прибыль. При переходе на новый формат ваша прибыль вырастет на 25 процентов или 50. Затраты не вырастут, а доход увеличится.

— Будет ли как-то этот доход распределяться?

— Когда мы получим дополнительный доход, мы должны его грамотно распределить. Мы считаем, что львиную долю не должны получать только топ-клубы. Мы считаем, что распределять надо справедливо между всеми 16 командами. А также передать часть в команды ФНЛ. Такая система действует во многих странах. Это делается для того, чтобы при переходе из нижней лиги в высшую команды обогащали чемпионат и показывали классную игру.

При получении дополнительного дохода у клубов вырастут спортивные показатели. Команды, которые находятся в нижней части таблицы, выиграют от дополнительных доходов больше всего по спортивным меркам. Команды из второй части таблицы подтянутся к среднему уровню, что сделает лигу более привлекательной и конкурентоспособной.

— Почему команды так холодно приняли вашу идею на общем собрании? Думали ли вы, что так будет?

— Хороший вопрос. Мне кажется, это связно с тем, что у нас была не самая четкая коммуникация. С топ-клубами у нас все получается. Проблемы возникают только с командами из нижней части таблицы. Они не понимают, что для них это выгодно.

— Можете объяснить почему выгодно?

— Несколько причин. Первое — у клубов станет больше игр, причем против топ-клубов. Второе — станет больше игр с непредсказуемым результатом, ибо они будут чаще играть против равных соперников.

Третье — по ходу сезона у них будет за что бороться. На протяжении первой части чемпионата они будут сражаться за золотую подгруппу. Они будут играть против соперников, которые борются за одно и тоже. Например, за сохранение прописки в чемпионате или за выход в еврокубки. Как я уже сказал, когда играют равные команды — футболисты прогрессируют быстрее. Это спортивные аргументы.

Конечно, еще есть финансовая сторона. При переходе на формат Юпитер-16 увеличится сумма централизованных доходов. Клубы из нижней части таблицы будут получать большую часть средств. Сейчас клубы говорили, что согласятся на любой формат, если мы принесем им соответствующие деньги. У вас в России есть недостаток. Клубы получают очень мало денег за ТВ-контракты, но есть перспектива все изменить.

— Можете объяснить, как увеличится число матчей с топ-командами?

— Сравним текущий формат и то, что мы предлагаем. Изменения у нас начинаются после 24 тура. У нас остается 6 матчей, где никто не знает соперников. В нашем формате вся оставшаяся часть будет иметь только топ-игры. Если вы попали в серебро, у вас все равно есть возможность сыграть с топ-клубами. Нет клубов, которые со 100 процентной вероятностью будут попадать в золотую группу. Даже «Зенит» будет вылетать в серебряную группу. Во второй части чемпионата в серебряной группе каждый будет играть с каждым. И там в любом случае будут играть топ-клубы.

Посмотрите, где вы сейчас

— У противников реформ есть аргумент, что в топ-5 чемпионатов существует гладкий чемпионат, а не разделение. Объясните, почему не надо ориентироваться на топ-5 чемпионатов?

— Если мы посмотрим на карту, то увидим, что такие реформы проводят небольшие страны в Европе. Я могу вам сообщить, что у меня были переговоры с пятью мощнейшими лигами. Они тоже постоянно задумываются о том, как сделать свой чемпионат интереснее. С ними ведутся переговоры. Если вы посмотрите на Германию, то у них ВВП в два раза выше, чем в России. Английскую футбольную экономику нельзя вообще сравнивать с Россией. Обращаю ваше внимание, что УЕФА хочет забрать еще 4 недели из вашего календаря с 2024 года. У Англии сейчас перенасыщенный график. Если УЕФА заберет 4 недели, то и Англии придется что-то делать со своим чемпионатом.

Я думаю, что возможен сценарий, когда больше стран будут переходит на такую систему. Россия может стать первой страной, где веден формат Юпитер-16. Уверен, что за Россией последуют остальные страны. Не забывайте, что впереди Катар-2022, который выбьет очень много дней из графика. Юпитер-16 — это очень гибкий формат, который может подстроится.

Понимаю, что всегда есть риск быть первым. Вводить новые вещи очень сложно. Но посмотрите, где Россия находится сейчас и какие впереди перспективы. Терять больше нечего, надо работать.

— Вы говорили, что была проблема с коммуникацией с клубами. Как планируете это решать?

— Мы понимаем, что важно заручиться поддержкой у всех клубов. Есть два способа. Первый — улучшить коммуникацию с клубами. В прошлый раз я не совсем верно представил им идею о матчах. Это была моя ошибка. Сейчас я подготовился лучше, постарался объяснить. Клубам нужно время, чтобы это понять.

А во-вторых, стоит вопрос о суммах и цифрах. Я сегодня говорил о том, что необходимо пригласить медиапартнеров, которые сделают заявление — сколько они готовы вкладывать в российский чемпионат. Мы хотим попросить, чтобы они дали две цифры — до «Юпитера» и после. Это будут разные цифры.

— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Я следил за дискуссиями по этому вопросу. У этих споров есть политический аспект, но я походил с экономической точки зрения. Для развития экономики необходимо ориентироваться на российских игроков. Но помимо матчей сборной есть выступления клубов в еврокубках. Важно, чтобы команды достойно выступали. Если сейчас нет возможности показывать высокие результаты, дайте клубам покупать — значит лимит на легионеров должен быть отменен, но клубы должны вносить свой вклад в развитие российских футболистов. Должен быть введен налог на роскошь. Это делают ведущие американские лиги в разных видах спорта. Клуб должен вносить определенную сумму за покупку легионера в центральный фонд, откуда они распределяются между академиями.

— Занижена ли сейчас стоимость телевизионных прав в России?

— Сумма в 1 миллиард 700 миллионов за ТВ-права — занижена. Это я могу сказать уверенно. Я слышал разные цифры, о которых сейчас говорят. 3 миллиарда, 5 миллиардов — разные. Если мы возьмем сумму в 5 миллиардов — это стоимость телевизионного контракта в Дании. А население у этой страны — пять миллионов человек. Сравните с суммой в России. Представьте, насколько занижена.

У нас нет задачи навязать что-то. Мы открыты к диалогу

— Как игроки в матчах против равных соперников будут расти и прогрессировать?

— Во-первых, есть программы, которые позволяют отслеживать прогресс игроков. На сайте УЕФА мы можем посмотреть статистику по разным странам, насколько изменилась их сила по статистике. Больше всего сила увеличилась у тех стран, которые разделили чемпионат. Представьте, что вы «Спартак». Разве вам нужно прикладывать много усилий, чтобы обыграть «Арсенал»? Необходимо играть против равного соперника, чтобы выкладываться на полную силу и развиваться.

— По итогам общего собрания было принято начать работу по смягчению лимита. Как вы к этому относитесь?

— Я очень рад, что принято такое решение по лимиту. Ситуация развивается в правильном направлении. Может, скоро они дойдут до полной отмены. Но больше всего я рад, что мы сможем коллективно работать над реформой. Поймите, что у нас нет задачи навязать что-либо для России. Мы открыты к диалогу, давайте найдем идеальное решение.

— Какие впечатления от общего собрания команд РПЛ?

— Отвечу честно, я присутствовал на заседании, где были все клубы премьер-лиги, кроме одного человека. Он использовал интернет-связь. Разговор был очень эмоциональным по обоим вещам: формат чемпионата и лимит. Обычно в других странах мы 5-7 раз приезжаем подобные встречи. В России мы встретились только впервые, когда мы собрались все вместе. Я прекрасно понимаю этих людей. Им сложно принять, что я говорю. Мне тоже нужно научиться слушать их опасения. Я уже осуществил 20 проектов в разных странах. То, что я увидел сегодня — это типичная ситуация. В этом нет ничего ужасного, должно пройти время

— Можете кратко объяснить зачем России перемены в футболе?

— России нужны перемены, ибо показатели выступления в еврокубках ухудшаются. Это не я придумал или Hypercube. Об этом говорит УЕФА, показывая диаграммы и статистику. Если мы сейчас осуществим реформы, то должно пройти время, чтобы прошли перемены. Есть вероятный прогноз, как будут развиваться события. Если мы добавим к этому чемпионат мира-2022, на котором, возможно, Россия выступит неуверенно. В таком случае руководителям российского футбола придется отвечать за это. Надо рискнуть и попробовать.

— Возможно вы и правы.

— Есть же очень много плюсов: больше доходов, больше посещаемость, выше средний уровень команд, больше конкуренции. Вы можете не верить мне на слово. Тогда пригласите людей, которые покажут вам все эти цифры.