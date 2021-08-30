Корреспондент «СЭ» — об успехах и проблемах одного из наших самых успешных видов спорта.

Великое десятилетие

Пока большой российский футбол стремительно теряет позиции как на уровне сборной, так и в превратившихся в одну сплошную боль еврокубках, «пляжка» — наше все. Это только на первый взгляд кажется, что сборная не становилась чемпионом мира целых восемь лет. На самом деле у России — фантастическое десятилетие. Из шести ЧМ золото взято на трех. Еще на двух наши завоевывали бронзу, и только в 2017-м турнир прошел без нас, что привело к перезагрузке состава, которая принесла два последних комплекта наград.

И это только вершина айсберга, на которую страна обращает внимание раз в два года в дни проведения мировых первенств. На самом деле послужной список национальной команды гораздо более внушителен. Чтобы не запутаться в многочисленных призах и медалях, отметим только титулы. Пять побед в Евролиге, две — на Кубке Европы, три — в Межконтинентальном кубке и одна — на Европейских играх.

Этот финалище начался с роскошной бисиклеты Земскова?



Ну какие же красавцы: и Федя, и его голешник. pic.twitter.com/3eZUFD69Hz — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

На клубном уровне тоже есть поводы для гордости. Первый в истории Кубок европейских чемпионов в 2013 году выиграл «Локомотив», а этим летом рекордсменом турнира стал взявший трофей в четвертый раз питерский «Кристалл». Железнодорожники еще побеждали на Мундиалито — клубном чемпионате мира. А на последних таких соревнованиях перед пандемией, проходивших в заполненном Дворце спорта на Ходынке, у «Спартака» и «Локо» соответственно серебро и бронза.

Вроде бы идиллия, но на самом деле все не так просто. Коронавирус ударил по всем видам спорта, и «пляжка», которая в принципе никогда не купалась в деньгах, ощутила это в полной мере. Самая показательная история — перезагрузка «Спартака», о которой клуб объявил в октябре 2020 года. Красно-белые попрощались с тренерским штабом и практически со всеми звездами, включая Федора Земскова и Андрея Новикова. Весной ушел Алексей Макаров, а 38-летний капитан сборной России Антон Шкарин превратился в играющего тренера.

Краш стандартов и наших сердечек быстро разбил надежды японцев нас догнать?



Вот этим шикарным ударом? pic.twitter.com/aYbun6Qzff — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

Все это затронуло еще и ЭЛМОНТ из Королева, который, по сути, пытается перезапустить проект в первой лиге. «Когда мы планировали кардинально изменить состав, то достигли договоренности со «Спартаком», у нас в Суперлиге на правах аренды должны были играть те молодые ребята, которые сейчас выступают за московский клуб. Тогда еще никто не думал, что красно-белые настолько поменяют свою политику», — рассказывал BSRussia гендиректор подмосковного клуба Илья Куренков.

Развитие остановилось

«Главное, чтобы вернулся ажиотаж к нашему виду спорту, чтобы он снова оказался на слуху. Это даст толчок развитию детских и юношеских турниров. Сейчас есть ощущение, что мы никому не нужны. И сами не знаем, что с этим делать», — говорил тот же Куренков об ожиданиях от домашнего чемпионата мира.

Разбег, удар, гол. Вот так просто, мощно и красиво мы забили третий гол Японии? pic.twitter.com/TWyHlqKmNw — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

«Мы выиграли два чемпионата мира — в 2011 и 2013 годах. К сожалению, не могу сказать, что после этого у нас появилась целая россыпь клубов с благополучным финансовым положением, — это уже цитата из февральского интервью главного тренера НашихПарней Михаила Лихачева BSRussia. — У нас не растет количество участников чемпионата России. Победив на ЧМ, я думал, что 12 команд у нас в Суперлиге точно должно быть. Хотелось бы, чтобы клубы большого футбола обратили внимание на своих младших братьев и стремились иметь команды по пляжному футболу в своей структуре. Тем более что это не очень затратная история в финансовом плане. Если громко, то для пляжного футбола домашний чемпионат мира — это большой шанс, который мы не должны упустить. Хочется, чтобы появилось у нас еще несколько клубов, которые будут ставить перед собой самые смелые задачи. Давайте верить, что это получится воплотить в жизнь».

Королевский гол от Артура Папоротного. Всё сделал сам — получилось?



Так счет стал 4:2? pic.twitter.com/8cCiEkJYBX — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

Прокомментировал Лихачев и критические высказывания многих игроков о состоянии вида спорта в России, заявив: «Нужно собраться и понять, как этот клубок вопросов решить в нашу пользу. По моим ощущениям, пляжный футбол в России стоит «на стопе». Темп развития остановился. Нам необходимо большее количество мощных, профессиональных клубов, имеющих стабильное финансовое положение».

Оклад звезд меньше, чем у Дзюбы, в 290 раз

Когда Россия выиграла в 2011-м свой первый чемпионат мира, с финансами все обстояло более чем скромно. Капитан той поры, а ныне один из тренеров национальной мужской команды и женской сборной Илья Леонов рассказывал: «У нас ведь сезонный вид спорта — шесть месяцев играем, шесть сидим без работы. И вот в этот период приходится очень туго. Чтобы как-то существовать, у тебя должен быть какой-то дополнительный доход. Исключительно пляжным футболом на жизнь не заработать. Если без фамилий, то у нас один человек работает менеджером по продаже спортивной одежды, один кухни монтирует в свободное время».

Позднее в материале для «АиФ» в 2014 году тот же Леонов говорил: «Зарплата игрока сборной по пляжному футболу — 80-100 тысяч рублей в месяц. Премия за победу на чемпионате мира? По 20 тысяч долларов каждый игрок получил — хорошая сумма, считаю. Да что мы все о заработках говорим?! Титул чемпиона мира лично я ни на какие зарплаты-премии не променяю. Более того, мне кажется, что если в пляжный футбол придут большие деньги, то результат от нас может уйти. Есть такая закономерность».

Крашенинников выцарапал мяч и оформил финальный пятый гол. Юра — настоящий боец. Для него это уже третий финал ЧМ и третья победа? pic.twitter.com/HWnjXzCkl2 — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

Федор Земсков вспоминал, что его первый оклад в «пляжке» — 25 тысяч рублей. «Я знаю многих молодых талантливых ребят, которые заканчивали карьеру в 25 лет. Хотя я сам так завязал с большим футболом из страха остаться в нищете, если вдруг не получится. Но можно спокойно совмещать спорт и работу. В пляжном футболе таких примеров много. Но понятно, что все топовые игроки имеют хорошие контракты, кому-то доплачивают национальные федерации, кто-то живет за счет клубов», — говорил Земсков в прошлогоднем интервью RT.

Интересна еще одна цитата Земскова из интервью Sportbox три года назад: «Узнавали у легионеров, которые играют у нас. Самый крутой чемпионат — и в плане уровня, и в плане оплаты — именно в России. Насколько я понимаю, мы единственная страна, где есть постоянные клубы и контракты. В Европе, Азии или Бразилии чемпионат — это как фестиваль. Собирается команда, проходит турнир, а потом всем до свидания. Возможно, устные договоренности есть, но конкретной структуры нет». Но все это было до пандемии и потрясений в том же «Спартаке».

В 2018-м другой двукратный чемпион мира — тренирующий сейчас вратарей сборной Андрей Бухлицкий в интервью «Известиям» заметил, что средняя зарплата пляжника — 80-100 тысяч рублей. То есть на уровне команд второго дивизиона, которые ставят задачу повышения в классе. Сейчас картина принципиально не изменилась, но это касается топ-команд, тогда как пандемия нанесла удар по всем остальным, и скромные доходы футболистов пошли вниз.

Безумные эмоции наших после победы???



Лучшая команда! Мужики, спасибо вам за эту сказку?! pic.twitter.com/GcfZ7PVDOG — Матч ТВ (@MatchTV) August 29, 2021

По сути, на данный момент благополучных клубов на всю страну два — имеющий поддержку РЖД «Локомотив» и питерский «Кристалл». Есть бюджетное финансирование у саратовской «Дельты», тогда как остальным приходится затягивать пояса и буквально выживать на фоне постоянной миграции игроков. В непростой экономической ситуации частным инвесторам все сложнее находить деньги на содержание клубов, хотя бюджеты даже пляжных грандов не дотягивают до уровня аутсайдеров ФНЛ. А кто-то, например, существует на 5-7 миллионов в год, что сопоставимо с командами КФК.

Сравнения с большим футболом всегда вызывали у пляжников улыбку. Ироничную или грустную — каждый пусть додумывает сам. Но просто возьмем оклад Артема Дзюбы в «Зените» — по некоторым данным, он составляет 4 миллиона евро в год. Это примерно 348 миллионов рублей по текущему курсу. Если разделить их на количество клубов пляжной Суперлиги, получится достойный бюджет по 50 миллионов. У лучших он повыше, но порядок цифр понятен. А зарплату даже нашего звездного пляжника зенитовец превосходит в 290 раз: те самые 348 миллионов против 1,2 миллиона!

Да что Дзюба — новичок «Динамо» Денис Макаров после яркой казанской премьеры в РПЛ получил в столичном клубе оклад в 800 тысяч евро. Это близко к 6 миллионам рублей в месяц, и суммарный доход всей элиты пляжной сборной за тот же период явно ниже. В отличие от достижений. Но это почти та же тема, что и с российскими олимпийцами. Спор бесконечен, только факты показательны.

Не потерять достигнутое

Пляжная версия футбола — молодой вид спорта. Первый официальный турнир провели в Лос-Анджелесе в 1992 году. В России все начиналось в 1995-м, когда на европейское первенство поехала сборная со знаменитыми в прошлом людьми из большого футбола — Вячеславом Чановым, Вагизом Хидиятуллиным, Андреем Якубиком. Но идея не прижилась, и только в 2005-м, когда ФИФА официально взяла «пляжку» под свое крыло, по инициативе Николая Писарева, который обратился к тогдашнему президенту РФС, была воссоздана национальная команда. А новая для России версия футбола, по сути, рождалась в Серебряном Бору, где по инициативе нынешнего члена исполкома РФС Сергея Анохина построили первую площадку и стали проводить турниры, включая первенство Москвы. Тогда же в Анапе состоялся первый чемпионат страны. Очень многое для «пляжки» сделал и генсек футбольного союза Александр Алаев.

В первых версиях сборной выступали Мостовой и Карпин, Ледяхов и Никифоров, Попов и Филимонов. Но настоящий толчок развитию футбола на песке дал запуск национального чемпионата, приглашение сильных легионеров и выстраивание системы подготовки. Например, Алексей Макаров попробовал силы в «пляжке» будучи студентом. А герой серии пенальти против Швейцарии и лучший вратарь Суперлиги-2020 Денис Пархоменко, у которого не видели перспектив в большом футболе из-за роста, — в 11-м классе. Сейчас в том же «Спартаке» молодежь воспитана в собственной академии.

«Пляжный футбол очень сильно развивался прошедшее десятилетие. То, что когда-то было шоу на песке, теперь — зрелищный профессиональный вид спорта. Игра стала более динамичной, изменения в правилах сделали ее намного быстрее. Звездные футболисты последних 10-12 лет повысили привлекательность пляжного футбола для болельщиков. Для всех специалистов и экспертов очень важно не останавливаться и продолжать упорно работать над развитием нашего вида спорта», — говорил о прогрессе «пляжки» Лихачев официальному сайту ФИФА.

Все, кто имеет отношение к ней, давно отмечают: звезды большого футбола прошлых лет сейчас на песке просто не потянули бы. Физическая готовность выходит на первый план, и тот же Сенегал просто раздавил в четвертьфинале Бразилию, которая в свое время могла уничтожить любого соперника, не опуская мяч на песок во время атак. Сейчас такие комбинации, как в случае с одним из голов Швейцарии в наши ворота, — анахронизм и настоящее чудо.

Пляжный футбол развивается семимильными шагами. Не растерять достигнутое и не отстать от других — важнее, чем восторг от нынешнего триумфа. Даже с поправкой на то, что «пляжка» — долгоиграющий вид спорта, золотое поколение трехкратных чемпионов мира не вечно. Среди тех, кто взял титулы в 2011-м и 2021-м, — 38-летний Шкарин, 36-летний Юрий Крашенинников, 35-летние Дмитрий Шишин и Артур Папоротный, 34-летний Макаров. В 2013-м побеждал 31-летний Романов.

Все они — живые легенды отечественного спорта. И как-то странно на фоне вкачивания огромных средств в большой футбол видеть в пляжной Суперлиге скромные по возможностям «Спартак», ЦСКА или «Крылья Советов», которые могут безбедно существовать на годовой оклад одной иностранной звезды РПЛ. Кстати, лучшие игроки «пляжки» всегда ехали в Россию с удовольствием, создав нашему турниру репутацию одного из лучших клубных в мире. На российском песке играла львиная доля звезд сборной Бразилии. При этом с разумным лимитом — два иностранца одновременно на площадке и трое в заявке, — рядом со звездами могла расти молодежь.

И сейчас, когда во время домашнего чемпионата мира все увидели, насколько смотрибелен этот вид спорта, разумные финансовые вложения в него могут стать залогом дальнейшего развития и спасения «пляжки» в стране.

Семь команд в Суперлиге-2021 — несерьезно для спорта, который приносит России потрясающие результаты.