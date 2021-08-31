Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков пообщался с журналистами о дальнейшей судьбе Руя Витории, приобретении Максимилиано Кофрие, уходе Алекса Крала и поисках спортивного директора.

«Жиго остается. К его стремлению во Францию вернемся зимой»

— Что с будущим Крала и Жиго в «Спартаке»? — вопрос Мележикову.

— Жиго остается. У нас, если вы знаете, был некий вопрос по нему. Было предложение от «Торино» на сумму порядка 6 миллионов евро. Жиго стремится во Францию, но к этому вопросу, наверное, вернемся зимой. Мы должны сделать так, чтобы ему помочь.

— Вопрос с контрактом Жиго закрыт? Он не будет продлевать его?

— Не знаю. На сегодня у него контракт до мая 2022 года. Переговоры о продлении контракта после «Торино» мы не вели. Было предложение, чтобы продлить контракт, но отдать его в бесплатную аренду в «Марсель». Но это неадекватное условие. Это все слова, бумаг не было.

— Крал уходит?

— Да, он уходит. Мы сейчас находимся на конечной стадии подписания документов. Он уже проходит медицинский осмотр. Интерес был у «Аталанты» и «Сассуоло», буквально вчера вечером остановились на «Вест Хэме». Мы достигли условий, которые удовлетворяют наши интересы и интересы английского клуба. Крал перейдет в английский клуб на год на правах платной аренды с обязательным правом выкупа.

— Правда ли то, что от «Вест Хэма» было предложение об аренде с необязательным правом выкупа, которое как раз «Спартак» не устроил?

— Это неправда. Предложение имело несколько другой характер, но я не буду раскрывать детали. Там не устраивала стоимость, а не условия, при которых этот выкуп наступает.

«Возможно, Кофрие — это не усиление по сравнению с Жиго»

— Кто занимался трансфером Кофрие? Учитывая, что у «Спартака» и так был перебор по иностранцам.

— По нему было предложение от Франко Камоцци. Почему мы заинтересовались бельгийцем? Потому что была непонятная ситуация по Жиго. Если бы мы воспользовались семейной ситуацией Жиго, то надо было подготовиться. Выбор пал на Максимилиано. Может, это не усиление по сравнению с Жиго. Но тогда мы решили, что если Сэм остается, то есть возможность перекрыть позицию правого защитника.

Когда нормализовалась ситуация с Сэмом, у нас продолжились активные переговоры по Кралу и Хендриксу. Ни Йоррит, ни его агент не были согласны с поступающим предложением. Это были варианты по аренде из Бельгии, Катара и премьер-лиги, но соглашения не достигли. Оставался Крал, по которому было предметное предложение.

Мы были поставлены перед фактом. С одной стороны — желание Сэма, с другой стороны — шорт-лист. Нам нужен был правый защитник, это было в приоритете. Что поделать, если из шорт-листа кандидаты не продавались. Мы согласовали весь лист, посмотрели игры. Но когда дали отмашку, оказалось, что ни первый, ни второй не продаются. А последний нас перестал устраивать. Зачем тогда он нужен? Год разрабатывали этот шорт-лист, и оказалось, что все впустую.

Мы попали в ситуацию, когда были вынуждены принимать решения из того, что было на тот момент времени. Бегать и покупать игрока за 12 миллионов, который год назад стоил 5 — это глупо. Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть.

Мне часто пишут, предлагают игроков. Недавно предлагали легионера, который стоит 20 миллионов, но у него оставался год контракта, и он шел за 8 миллионов. Но он запросил зарплату более 4 миллионов. Он возрастной, статусный, сильный, но большая зарплата. Это иностранец, но фамилию не назову.

«Зарплата Соболева повышается со следующего года. Трудно понять, будет ли у игрока спад или нет»

— Сейчас активно обсуждается отмена или либерализация лимита на легионеров. При этом вы совсем недавно продлили контракты Георгия Джикии и Александра Соболева.

— Мы подписывали контракт с игроками, исходя из условий нынешнего лимита и значимости игрока. Мы не могли сейчас не продлить контракт с Джикией. Поэтому есть условия, которые повлияли на наше решение. Мы не могли ссылаться в переговорах ни с Соболевым, ни с Джикией на то, что у нас скоро отменят лимит. Это неконструктивно.

— При подписании оговаривалось возможное уменьшение зарплаты в случае отмены лимита?

— Думаю, что мы с игроками можем обсуждать этот вопрос, но зарплаты не упадут. Срок контракта? Я бы не говорил об этом, потому что есть долгосрочный контракт.

— У Джикии контракт заканчивался, но у Соболева был долгосрочный. В чем была срочность переподписать соглашение с ним?

— Это обусловлено, во-первых, некими ожиданиями игрока. Во-вторых, тем, что он развивается. Он перспективный, и к таким игрокам есть интерес от других клубов. Та зарплата, которую он получал, при его статусе основного форварда по сравнению с другими игроками была ниже его ожиданий.

— Был ли смысл сейчас повышать ему зарплату сейчас, когда у него такая результативность?

— Зарплату мы повышаем со следующего года. Мы подписывали контракт, когда игрок был результативным. Трудно понять, будет ли у игрока спад или нет.

— Руй Витория уходит?

— Вы знаете мою позицию. Как я говорил о Тедеско и говорю сейчас о Витории: я поддерживаю тренера до самого конца. Клуб сейчас работает совместно с командой и тренерским штабом над исправлением ситуации. Безусловно, мы поддерживаем главного тренера.

«Рассматриваем в качестве спортивного директора иностранца»

— Когда в «Спартаке» появится спортивный директор?

— В приоритете закончить то, что начали, и завершить трансферное окно. Осталось не так много времени. Из иностранцев мы больше никого не купим: у нас нет свободной легионерской позиции. По российским игрокам работа идет. Возможно, мы пару вопросов до 7 сентября закроем.

— Есть ли какие—то кандидаты на должность спортивного директора?

— Кандидаты у нас есть, среди них есть приоритетный. Иногда бывает так, что кто-то кого-то не отпускает. Мы имеем возможность консультироваться. После закрытия трансферного окна будем выстраивать спортивный блок. Мы рассматриваем в качестве спортивного директора иностранца. При этом вертикалью молодежного спорта должны заниматься российские специалисты.

Пока решения нет. Приоритетный кандидат является действующим сотрудником клуба. Платить за разрыв контракта не придется. Придется дождаться либо когда его отпустят, либо когда закончится контракт.

— Сколько вы готовы ждать?

— Не будем говорить о таких деталях. На сегодня надо завершить трансферное окно и разобраться с проблемами внутри команды.

— Называлась кандидатура Сергея Палкина. Есть основание верить этому?

— Я не слышал. У нас есть партнерское футбольное агентство, которое дает определенную аналитику по кандидатам. Эта работа проводится постоянно. Посмотрим, как у нас получится дальше выстроить работу с кандидатами.

— Планируется ли организация встречи болельщиков и футболистов?

— Дмитрий Зеленов в прошлый раз все по этому поводу все подробно сказал. Ничего не изменилось.

— С Фонсекой есть какие-то контакты?

— Дмитрий Зеленов вам так же говорил, что нет.

— Федуна призывают продать клуб. Как выходить из такой ситуации?

— Результатами, победами и работой.