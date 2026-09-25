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Еще один безумный контракт этого межсезонья НХЛ. Партнеру Марченко и Ничушкина дали почти 14 миллионов в год

Михаил Зислис
Обозреватель
Адам Фантилли.
Фото Getty Images
Адам Фантилли вошел в число самых дорогих игроков лиги.

Затянувшаяся история с новым контрактом Адама Фантилли благополучно разрешилась всего за несколько дней до начала регулярного чемпионата — «Коламбус» продлил с нападающим соглашение на шесть лет и общую сумму 82,5 миллиона долларов (13,75 в среднем), причем из них 32,5 будут выплачены в качестве подписных бонусов в течение четырех сезонов. Канадец, которому через две с половиной недели исполнится всего лишь 22, пока ни разу в энхаэловской карьере не набрал даже 60 очков и не играл в плей-офф.

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Сейчас Фантилли в лучшем случае можно считать звездой своей команды. Но он стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, расположившись со среднегодовым доходом в 13,75 миллиона долларов на пятой строчке. Нонсенс? Только отчасти. Нынешнее межсезонье после оффершита центрфорварду «Анахайма» Лео Карлссону подарило несколько необычных и неоднозначных сюжетов, а у менеджмента «Коламбуса» хороших альтернатив не было. В клубе и так мало кто из более-менее заметных игроков хочет оставаться на долгий срок.

Поднять статус организации могли бы хорошие результаты. Победная среда имеет определенные плюсы. Но в случае с «Блю Джекетс» получается замкнутый круг. Стоит команде добиться хотя бы локальных успехов, как ее звезды готовы побыстрее уйти. На текущий момент у «Коламбуса» серия из шести лет без плей-офф, а за все время своего существования он лишь шесть раз из 25 добирался до кубковой весны, лишь однажды выйдя во второй раунд. Козырять абсолютно нечем.

Фото Getty Images

Лучший защитник лиги прошлого сезона Зак Веренски дал понять, что готов к обмену. Однако устраивающих вариантов не нашлось, а от перехода в «Даллас» он отказался сам. Покрыто туманом будущее лучшего нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко, которого все межсезонье отправляли в другую команду. Он сам отказывался от любых комментариев, чтобы не разжигать страсти. Действующий контракт россиянина истекает через год, права клуба на игрока — через два. Очевидно, что Марченко в «Коламбусе» не задержится. Это вопрос амбиций, а не денег.

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У «Блю Джекетс» неплохой состав, способный претендовать на борьбу за попадание в кубковую восьмерку Восточной конференции. Какие-то изменения реальны, если все пойдет не так, в дедлайн или летом. Сейчас клубному менеджменту нет смысла дергаться.

«Коламбус» остается одной из самых русских команд лиги: в компании с Марченко есть защитник Иван Проворов, а также нападающие Валерий Ничушкин, выменянный в конце июня у «Колорадо», и подрастерявший доверие тренерского штаба Дмитрий Воронков. Вокруг каждого из них может по ходу сезона сформироваться потенциально очень интересный сюжет. Вот только это вряд ли изменит место «Коламбуса» в иерархии НХЛ, где ему уготована третьестепенная роль со словами «кушать подано». Красиво питаться будут другие.

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Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джекетс
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