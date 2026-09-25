Еще один безумный контракт этого межсезонья НХЛ. Партнеру Марченко и Ничушкина дали почти 14 миллионов в год

Адам Фантилли вошел в число самых дорогих игроков лиги.

Затянувшаяся история с новым контрактом Адама Фантилли благополучно разрешилась всего за несколько дней до начала регулярного чемпионата — «Коламбус» продлил с нападающим соглашение на шесть лет и общую сумму 82,5 миллиона долларов (13,75 в среднем), причем из них 32,5 будут выплачены в качестве подписных бонусов в течение четырех сезонов. Канадец, которому через две с половиной недели исполнится всего лишь 22, пока ни разу в энхаэловской карьере не набрал даже 60 очков и не играл в плей-офф.

Сейчас Фантилли в лучшем случае можно считать звездой своей команды. Но он стал одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, расположившись со среднегодовым доходом в 13,75 миллиона долларов на пятой строчке. Нонсенс? Только отчасти. Нынешнее межсезонье после оффершита центрфорварду «Анахайма» Лео Карлссону подарило несколько необычных и неоднозначных сюжетов, а у менеджмента «Коламбуса» хороших альтернатив не было. В клубе и так мало кто из более-менее заметных игроков хочет оставаться на долгий срок.

Поднять статус организации могли бы хорошие результаты. Победная среда имеет определенные плюсы. Но в случае с «Блю Джекетс» получается замкнутый круг. Стоит команде добиться хотя бы локальных успехов, как ее звезды готовы побыстрее уйти. На текущий момент у «Коламбуса» серия из шести лет без плей-офф, а за все время своего существования он лишь шесть раз из 25 добирался до кубковой весны, лишь однажды выйдя во второй раунд. Козырять абсолютно нечем.

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Лучший защитник лиги прошлого сезона Зак Веренски дал понять, что готов к обмену. Однако устраивающих вариантов не нашлось, а от перехода в «Даллас» он отказался сам. Покрыто туманом будущее лучшего нападающего «Коламбуса» Кирилла Марченко, которого все межсезонье отправляли в другую команду. Он сам отказывался от любых комментариев, чтобы не разжигать страсти. Действующий контракт россиянина истекает через год, права клуба на игрока — через два. Очевидно, что Марченко в «Коламбусе» не задержится. Это вопрос амбиций, а не денег.

У «Блю Джекетс» неплохой состав, способный претендовать на борьбу за попадание в кубковую восьмерку Восточной конференции. Какие-то изменения реальны, если все пойдет не так, в дедлайн или летом. Сейчас клубному менеджменту нет смысла дергаться.

«Коламбус» остается одной из самых русских команд лиги: в компании с Марченко есть защитник Иван Проворов, а также нападающие Валерий Ничушкин, выменянный в конце июня у «Колорадо», и подрастерявший доверие тренерского штаба Дмитрий Воронков. Вокруг каждого из них может по ходу сезона сформироваться потенциально очень интересный сюжет. Вот только это вряд ли изменит место «Коламбуса» в иерархии НХЛ, где ему уготована третьестепенная роль со словами «кушать подано». Красиво питаться будут другие.