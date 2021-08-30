Хотя в трансферах полузащитников есть и плюсы.

Никола Влашич уходит в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро (по данным британского издания The Guardian), Матиас Норманн уже арендован «Норвичем» с правом выкупа — «Ростов» может заработать в общей сложности 17 миллионов.

С одной стороны, истории неплохие. Футболисты приехали, повысили свой уровень, выросли в цене и отправились в более сильный чемпионат. Модель нормальная, рабочая.

Влашич прозябал на скамейке в «Эвертоне» (ЦСКА выкупил Николу за 15,7 миллиона евро), Норманн не заиграл в «Брайтоне» («Ростов» взял Матиаса за 1,7 миллиона). В итоге хорват становился в РПЛ лучшим игроком сезона, теперь он футболист чуть ли не стартового состава своей сборной. Норвежец дебютировал в национальной команде после переезда в Россию, его цена на сайте transfermarkt.de увеличилась с 0,9 до 13 миллионов.

Это и сигнал другим, что в РПЛ можно ехать, прокачивать мастерство, а затем перебираться в топ-лиги. К плюсам отнесем и то, что российские клубы прилично заработали (или могут заработать, как в случае с арендой Норманна) на трансферах.

Но на этом с положительным заканчиваем, переходя к отрицательным аспектам. И главный из них — РПЛ теряет двух ведущих футболистов. Тех, кто способен делать разницу, за игрой которых приятно наблюдать, кто заставляет тянуться к своему уровню партнеров и соперников.

Наша премьер-лига прилично просела после отъезда Халка, Витселя, Это'О, Диарра, Буссуфа, Вагнера Лав, Кураньи, Вальбуэна. Теперь она теряет Влашича и Норманна. А замены им пока не видно. И будут ли прогрессировать новички, приехавшие в чемпионат, который вот-вот вывалится из топ-10 в Европе, — большой вопрос.

Хорвата и норвежца объединяет тот фактор, что оба, выйдя на определенный уровень в РПЛ, явно утратили мотивацию. Норманн больше лечился, чем играл, а когда выходил на поле, то прежнего огня в глазах не наблюдалось. Отец Влашича все лето настойчиво повторял в интервью: «Что касается Николы, то первое и главное — уйти из ЦСКА. Однозначно он этого хочет, и ему пора уходить».

На старте сезона Влашич практически не играл за ЦСКА. Это походило на ультиматум руководству: «Вы же не хотите демотивированного футболиста в заявке? Тогда найдите вариант продажи». Красно-синие нашли.

Но все-таки хотелось бы, чтобы люди такого уровня чувствовали, что способны прогрессировать и в России, оставаясь в РПЛ как можно дольше. Чем больше в лиге сильных исполнителей, тем проще приглашать других серьезных легионеров.

Но пока об этом приходится только мечтать. И надеяться, что общими усилиями получится побыстрее нащупать дно и от него оттолкнуться.