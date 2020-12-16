«Зенит» не проиграет «Спартаку», ЦСКА не победит «Ростов». Прогнозы на 19-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают с оветник президента «Локомотива», экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин и заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Алексей Маклаков

Сочи — Динамо

Булыкин — 1:1. Поставлю на ничью. Хоть «Сочи» и играет дома, но «Динамо» захочет реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге и должно хорошо сыграть.

Маклаков — 2:1. Игра «Сочи» мне импонирует. Блистательно играет Нобоа. Думаю, в этой команде хорошая атмосфера и сочинцы способны победить «Динамо».

Ротор — Арсенал

Булыкин — 0:1. «Арсенал» обыграет «Ротор», но с минимальным преимуществом. На мой взгляд, туляки поопытнее, поэтому смогут увезти три очка из Волгограда.

Маклаков — 1:1. Очень сложно определить уровень этих команд сейчас. Я не понимаю возможностей «Ротора» и «Арсенала». Команды одного класса, поэтому ставлю на боевую ничью.

Зенит — Спартак

Булыкин — 1:1. Очень интересная игра. «Зенит» будет принимать дома ближайшего конкурента. Ожидаю упорной игры. Думаю, будет ничья.

Маклаков — 3:1. «Спартак» расклеился, игра с «Сочи» была беззубой. К Тедеско у меня много вопросов — я не понимаю его футбола. Всегда был оптимистом, но впервые не сделаю оптимистический прогноз.

Краснодар — Уфа

Булыкин — 2:0. «Краснодар» набрал ход, к тому же играет дома, поэтому победит «Уфу».

Маклаков — 1:0. «Уфа» стала упираться. Замечательное прошлое довлеет над командой, ей нужно реабилитироваться и вернуть то уважение и трепет, которые она вызывала у соперников.

Химки — Локомотив

Булыкин — 1:2. «Локомотив» попал в тяжелую ситуацию, в Химках будет трудно. Но я верю, что ребята соберутся и смогут обыграть соперника.

Маклаков — 2:1. «Химки» победят с небольшим перевесом, мне кажется. Подмосковная команда хорошо идет по сезону и наверняка преподнесет огромное количество сюрпризов.

Ахмат — Рубин

Булыкин — 0:0. В Грозном всегда всем тяжело играть, и «Рубину» тоже будет непросто. Обе команды сыграют хорошо и, может быть, не дадут соперникам отличиться.

Маклаков — 0:1. Такое ощущение, что «Рубин» в гостях играет лучше, а «Ахмат» дома теряет немало очков. При Андрее Талалаеве команда стала более собранной. Но, думаю, в этой встрече грозненцам не повезет.

Ростов — ЦСКА

Булыкин — 1:1. Еще одна центральная игра тура. И «Ростов», и ЦСКА настроены на победу, но, кажется, здесь будет ничья.

Маклаков — 2:1. Мотивация у армейцев высокая, но и у «Ростова» тоже. У желто-синих появилась надежда на высокое место после победы над «Ахматом». Они могут обыграть ЦСКА.

Тамбов — Урал

Булыкин — 0:1. У «Тамбова» ситуация сейчас не очень, поэтому «Урал» должен выиграть. В психологическом плане хозяевам будет тяжело.

Маклаков — 1:0. Тамбов — прекрасный город с замечательными людьми, но судьба его клуба трагична. Чести губернатору области не делает то, что происходит с задолженностями перед футболистами. Очень хочу, чтобы «Тамбов» победил.