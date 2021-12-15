Пресс-конференция президента РФС.

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы журналистов после заседания исполкома.

О бюджете РФС

По бюджету вы прекрасно знаете, что на протяжении трех лет, несмотря на пандемию, нам удавалось увеличивать доходную часть. Средства нам нужны прежде всего для развития массового футбола и подготовки активного резерва. 2021 год также получился успешным, наша доходная часть на 2,5 миллиарда выше, чем в 2020 году. Этот год закончился с результатом в 9,5 миллиарда рублей. В 2022 году ожидаем, что доходы РФС превысят 10 миллиардов.

О задержании болельщиков ЦСКА

Во время матча ЦСКА — «Зенит» было массовое использование фаеров, это правонарушение, тем более в таком количестве. У каждого из нас может быть свое отношение к фаерам. Возможно, кто-то от них получает эстетическое удовольствие. Но это небезопасно. Даже без открытого огня дым вреден для здоровья. Плюс на стадионах присутствуют дети и люди с астмой. Это запрещено не только российским законодательством, вы знаете отношение УЕФА и ФИФА к этому вопросу. Правоохранительные органы были обязаны отреагировать на правонарушение. К сожалению, камеры не работали.

Возможно, они были отключены. И в этих условиях для задержания нарушителей были удержаны на трибуне и люди, которые не имели к этому никакого отношения. То, что болельщики долго стояли на холоде, негативно влияет на репутация нашего футбола. Клубы старались делать все возможное, чтобы люди поскорее отправились домой. Ни РПЛ, ни РФС, ни клубам не нужно, чтобы такое повторялось в будущем. Для этого проведено много встреч, совещаний, заседание комитета по безопасности. Были также привлечены эксперты, которые сказали, что внешнее вмешательство в работу камер маловероятно. Либо был сбой, либо кто-то из сотрудников их отключил. Мы ждем итогов расследования по этому вопросу. Уверен, все сделают соответствующие выводы. Давайте дождемся результатов расследования — произошло это само по себе или по чьему-то злому умыслу.

О смерти болельщика в Самаре

В Самаре была трагедия, у болельщика произошла внезапная остановка сердца. Такое может случиться где угодно. Сейчас нет основания утверждать, что помощь была неквалифицированной. Медики, которые дежурили на стадионе, все сделали верно. Правильно, что начали оказывать помощь на трибуне, чтобы не терять времени. Но окончательные выводы можно будет сделать после итогов расследования. Оно на контроле у высшего руководства РПЛ. Все действия происходили в рамках принятого приказа по проведению массовых мероприятий: была машина «Скорой помощи» со всем оборудованием. Где-то видел информацию, что машина «Скорой помощи» у поля может оказывать помощь только футболистам. Это не так. Никакого запрета нет на то, чтобы она оказывала помощь болельщикам. Но повторюсь, что для выводов и решений нужно дождаться завершения проверки. Тогда и поймем, все ли было сделано верно и насколько регламент защищает здоровье болельщиков.

Про Fan ID

Решение было принято правительством почти три года назад. Цель цифровизации — более удобное взаимодействие между гражданами и органами государственной власти. Fan ID входит в рамки этой задачи. Это решение нужно реализовать и лиге, и клубам. Задача здесь в том, чтобы все было сделано максимально удобно. Fan ID может принести дополнительные бонусы и комфорт болельщикам. Что касается разговоров о давлении на фанатскую среду, что скрывать, правительство рассматривает возможности повышения безопасности. Но это далеко не единственная задача. Нам бы не хотелось, чтобы Fan ID стал обременением для болельщиков. Нужна максимально удобная среда для болельщиков с дополнительными бонусами. Плюс клубы получат инструмент, который можно использовать и в маркетинге. Я уверен, что не будет случаев необоснованной отмены Fan ID у определенных болельщиков. Если такое будет, возможно обжалование.

О матче ЦСКА — «Арсенал»

Матч состоялся, что тут обсуждать? Клубы действительно просили принять решение о переносе, обратились заранее. Прогнозы указывали высокую вероятность, что в день матча будет ниже 15 градусов мороза. Но мы руководствовались регламентом, там четко прописано, в каких случаях происходит перенос при низкой температуре. Предложений по изменению этой части регламента не было. Конечно, футболистам непросто играть в такую низкую температуру, но никаких оснований для переноса этой игры не было.

О принятии решения по стадиону для стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Инициатива по проведению стыков матчах в «Лужниках» исходила от тренерского штаба. Мы это поддержали. Это наш исторический и самый большой стадион. Нам нужно по полной использовать козырь со своими болельщиками, который мы получили по результатам отбора. Сборной нужна поддержка.

О рейтинге УЕФА

Мы сейчас не рассматриваем необходимость корректировки цели по 6-му месту в рейтинге УЕФА. Все клубы в еврокубках должны настраиваться на максимальное количество очков в рейтинг. Нужно ставить амбициозные задачи. В этом году есть определенный прогресс, две команды попали в плей-офф.

О выступлении российских клубов в еврокубках

Для себя до конца не ответил на вопрос о еврокубках. Два клуба в этом году выступают более успешно. В любой неудаче есть разные причины — какие-то ситуативные либо системные. Сейчас сложно сказать. Абсолютно очевидно, что ряд клубов в этом сезоне выглядят увереннее. Будем надеяться, что это результат изменений и положительная тенденция сохранится.

О заявлении Карпина о возможном уходе из сборной России

Я с ним общаюсь регулярно. Вы прекрасно понимаете, что было очень болезненное поражение. По игре мы не заслужили ничью, но матч складывался так, что мы были в шаге от путевки в Катар. Пропустить такой гол было очень обидно. На тот момент эмоционально отреагировали абсолютно все. Ситуация очень быстро разрешилась без моего участия. Но если бы она не разрешилась быстро, последовал бы мой разговор с Валерием Георгиевичем. Все всегда себе задают вопрос о дальнейшем продолжении своей работы — вы думаете, стоит ли продолжать журналистскую деятельность, я задаю себе такие же вопросы. Валерий Георгиевич просто это публично озвучил. Но утро вечера мудренее.

О результатах сборной и контракте Валерия Карпина

Результаты сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными — пять побед, одно очко отставания от лидера группы. Мы были близки к прямой путевке в финальную часть. Но наш отборочный турнир продолжается, итоги подведем после стыков. Контракт Карпина рассчитан до конца отбора. Вариант с продлением в случае неудачи возможен, но мы будем определять это после стыковых матчей. Сейчас все сконцентрированы на самих играх.

Необходимость сборной в психологе? Это должны решать футболисты и тренеры. Если выйдут с такой инициативой, я это поддержу. В Сплите мы увидели полную самоотдачу, но в основном футболисты пытались не дать играть в футбол сопернику. Наверное, психология здесь была одним из факторов. Мне бы хотелось, чтобы сборная играла в смелый футбол. Это не значит, что все должны бежать в атаку. Как говорил Валерий Георгиевич, смелый футбол — это когда ты играешь в футбол сам, а не даешь играть сопернику. В матче со Словенией я видел удовольствие у ребят, у них получалось играть самим. Наверное, надо чуть больше времени, чтобы мы не боялись сами играть в футбол. Это уже демонстрируют наши молодежные и юношеские команды. Вы сами видели матч с Испанией. Наша сборная там пыталась играть в футбол с позиции силы. По статистике ударов можно сказать, что мы в той игре доминировали. Радует, что другие возрасты тоже выступали уверенно этой осенью. Наши молодежные команды на равных играют с грандами. Вселяет оптимизм, что наша работа начинает приносить результат.

Об интервью Леонида Слуцкого Ксении Собчак

Что касается договорного матча, о котором он рассказывал, то срок давности дисциплинарных решений по регламенту — 10 лет. Но нам нужно обсудить, имеет ли смысл проводить какое-то расследование по этому инциденту без санкций. Я с удовольствием посмотрел интервью Слуцкого. Он затем сказал, что сейчас договорных матчей в РПЛ нет. Так что этот случай можно рассматривать как некий рудимент. Но мы обсудим.

О судебных разбирательствах «Чайки» и «Тамбова»

Дело «Чайки» передано в суд и будет рассмотрено воронежским судом. В ближайшее время ждем решения. На сроках расследования сказалась пандемия.

Хищения в «Тамбове»? Мы в РФС такое осуждаем, это негативная практика. С этим нужно бороться. Мы продолжим шаги по ужесточению регламента в этом направлении. Мы также разрабатываем решения по лицензированию и доведения клубов до банкротства. Будем вести борьбу со своей стороны.

О развитии ФНЛ

Улучшаются коммуникационно-маркетинговая ситуация, качество трансляций, лайв-студия с игроками. «Триколор» снял документальный сериал о клубах ФНЛ. Это новые, привлекающие к себе вещи. С точки зрения коммуникации многое меняется, но тут будет многое зависеть от формата проведения ФНЛ-1, ФНЛ-2. Это сейчас обсуждается. Принятые решения помогут повысить маркетинговую привлекательность.

О программе развития корпоративной социальной ответственности

Это важное направление работы. Мы должны работать над тем, чтобы абсолютно все граждане РФ, включая лиц с ограниченными возможностями, могли играть в футбол. Мы должны создавать для этого условия. Это одно из основных направлений программы. Есть и другие направления, в том числе ESG. Мы реализовали проекты, которые входят в эту повестку. Сейчас ставится задача перехода от какого-то ситуативного принятия решений к системной работе по устойчивому развитию и корпоративной ответственности.

О лимите на легионеров

Моя позиция о лимите известна. Сегодня этот вопрос не обсуждался. Сейчас ведем обсуждение с министерством спорта, обсуждаются различные варианты с внесением изменений. Обсуждаем комплекс мер по повышению конкурентоспособности российских футболистов. Действующий лимит «8+17» имеет больше преимуществ по сравнению с форматом «6+5». Но сохраняется та же проблема — нерыночная зарплата, а как следствие — утрата многими российскими футболистами мотивации к развитию и завышенные расходы клубов на трансферы и зарплаты. Для решения этой проблемы нужны новые решения. Это и обсуждаем с министерством спорта.