Сегодня — жеребьевка 1/16 финала.

Формат и правила

Напомним, что начиная с этого сезона УЕФА, запустив новый турнир — Лигу конференций, переформатировал и Лигу Европы.

Раньше на групповом этапе было 48 участников, которые делились на 12 групп. По две лучшие команды из каждой выходили в плей-офф, к ним добавлялись восемь из Лиги чемпионов — получалось 32 клуба, которые дальше играли по стандартной схеме.

В этом сезоне на групповом этапе было 32 участника, разбитые на восемь групп. Их победители напрямую выходили в 1/8 финала. Команды, занявшие второе место, играют дополнительный раунд плей-офф против клубов, спустившихся из Лиги чемпионов. Его жеребьевка и пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.

Команды, занявшие второе место в группах Лиги Европы, будут «сеяными». В эту корзину попали:

«Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» З (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Команды, спустившиеся в турнир из Лиги чемпионов, будут «несеяными». В эту корзину попали:

«Зенит» (Россия), «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдавия).

По правилам жеребьевки, команды из одной страны не могут встретиться друг с другом.

Первые матчи этой стадии состоятся 17 февраля, ответные — 24 февраля. «Сеяные» команды ответную игру проведут на своем поле.

Победители восьми пар присоединятся к восьми победителям групп Лиги Европы. Напомним, что это:

«Спартак» (Россия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 25 февраля.

Соперники

Кто мог бы стать самым удобным соперником для «Зенита»? Пожалуй, что никто. Во-первых, как мы уяснили в последние пару лет, для российских команд грозным является любой оппонент — даже тот, который, на первый взгляд, кажется вполне проходимым. Во-вторых, матчи пройдут только через два месяца. Что будет в середине февраля, сейчас предсказать невозможно. Тем более для «Зенита» эти игры будут первыми официальными после зимних сборов. Плюс не стоит забывать про январское трансферное окно. Например, Сердар Азмун уедет в «Лион» уже сейчас, и расклад сил будет совсем другим. Могут быть и хорошие трансферы на вход — не только у питерцев, но и у их соперника.

На первый взгляд, более предпочтительными кажутся четыре клуба не из топ-5 чемпионатов — «Брага», загребское «Динамо», «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Однако все они имеют свежий успешный опыт игры против российских команд. То же «Динамо» в прошлом сезоне обыгрывало ЦСКА и «Краснодар». Греки громили «Краснодар» в отборе к Лиге чемпионов два года назад. «Брага» тем же летом 2019-го ускорила спартаковскую катастрофу имени Олега Кононова. «Рейнджерс» обошел красно-белых в группе Лиги Европы три сезона назад.

Многое будет зависеть и от того, как пойдет жеребьевка. Если шар с бумажкой с надписью «Зенит» достанут в начале — возможен любой из восьми вариантов. А вот чем дальше, тем больше шансов, что скажутся национальные ограничения. Например, «Барселона» не может попасть на «Бетис» и «Сосьедад», а «Аталанта» — на «Наполи» и «Лацио». Соответственно, для «Зенита» увеличивается вероятность попасть на испанцев или итальянцев.

Так что если и выбирать соперника, то пусть это будет «Наполи». Лучано Спаллетти против «Зенита» — это уже афиша. А недавние матчи «партенопейцев» против «Спартака» и последующие высказывания итальянского тренера только добавляют этому противостоянию хайпа — сравнения будут неизбежны. Это точно будет куда веселее какой-нибудь скучной «Браги».