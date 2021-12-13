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«Наполи» со Спаллетти — лучший соперник для «Зенита» в плей-офф ЛЕ. Это точно будет не скучно

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 10:05
Сегодня пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Фото AFP
Сегодня пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Фото AFP
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Сегодня — жеребьевка 1/16 финала.
9&nbsp;декабря. Варшава. &laquo;Легия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Блистательный Селихов вытащил «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы! Голкипер сотворил чудо в Варшаве

Формат и правила

Напомним, что начиная с этого сезона УЕФА, запустив новый турнир — Лигу конференций, переформатировал и Лигу Европы.

Раньше на групповом этапе было 48 участников, которые делились на 12 групп. По две лучшие команды из каждой выходили в плей-офф, к ним добавлялись восемь из Лиги чемпионов — получалось 32 клуба, которые дальше играли по стандартной схеме.

В этом сезоне на групповом этапе было 32 участника, разбитые на восемь групп. Их победители напрямую выходили в 1/8 финала. Команды, занявшие второе место, играют дополнительный раунд плей-офф против клубов, спустившихся из Лиги чемпионов. Его жеребьевка и пройдет сегодня в швейцарском Ньоне.

Команды, занявшие второе место в группах Лиги Европы, будут «сеяными». В эту корзину попали:

«Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» З (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания).

Команды, спустившиеся в турнир из Лиги чемпионов, будут «несеяными». В эту корзину попали:

«Зенит» (Россия), «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Лейпциг» (Германия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдавия).

По правилам жеребьевки, команды из одной страны не могут встретиться друг с другом.

Первые матчи этой стадии состоятся 17 февраля, ответные — 24 февраля. «Сеяные» команды ответную игру проведут на своем поле.

Победители восьми пар присоединятся к восьми победителям групп Лиги Европы. Напомним, что это:

«Спартак» (Россия), «Айнтрахт» (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Байер» (Германия), «Лион» (Франция), «Монако» (Франция), «Вест Хэм» (Англия).

Жеребьевка 1/8 финала состоится 25 февраля.

Соперники

Кто мог бы стать самым удобным соперником для «Зенита»? Пожалуй, что никто. Во-первых, как мы уяснили в последние пару лет, для российских команд грозным является любой оппонент — даже тот, который, на первый взгляд, кажется вполне проходимым. Во-вторых, матчи пройдут только через два месяца. Что будет в середине февраля, сейчас предсказать невозможно. Тем более для «Зенита» эти игры будут первыми официальными после зимних сборов. Плюс не стоит забывать про январское трансферное окно. Например, Сердар Азмун уедет в «Лион» уже сейчас, и расклад сил будет совсем другим. Могут быть и хорошие трансферы на вход — не только у питерцев, но и у их соперника.

На первый взгляд, более предпочтительными кажутся четыре клуба не из топ-5 чемпионатов — «Брага», загребское «Динамо», «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Однако все они имеют свежий успешный опыт игры против российских команд. То же «Динамо» в прошлом сезоне обыгрывало ЦСКА и «Краснодар». Греки громили «Краснодар» в отборе к Лиге чемпионов два года назад. «Брага» тем же летом 2019-го ускорила спартаковскую катастрофу имени Олега Кононова. «Рейнджерс» обошел красно-белых в группе Лиги Европы три сезона назад.

Многое будет зависеть и от того, как пойдет жеребьевка. Если шар с бумажкой с надписью «Зенит» достанут в начале — возможен любой из восьми вариантов. А вот чем дальше, тем больше шансов, что скажутся национальные ограничения. Например, «Барселона» не может попасть на «Бетис» и «Сосьедад», а «Аталанта» — на «Наполи» и «Лацио». Соответственно, для «Зенита» увеличивается вероятность попасть на испанцев или итальянцев.

Так что если и выбирать соперника, то пусть это будет «Наполи». Лучано Спаллетти против «Зенита» — это уже афиша. А недавние матчи «партенопейцев» против «Спартака» и последующие высказывания итальянского тренера только добавляют этому противостоянию хайпа — сравнения будут неизбежны. Это точно будет куда веселее какой-нибудь скучной «Браги».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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