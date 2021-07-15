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РФС раскрыл расходы клубов РПЛ: «Зенит» тратит на агентов в два раза больше «Спартака»

15 июля 2021, 20:30
Сколько клубы тратят на агентов и молодежный футбол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Траты клубов РПЛ на агентов и посредников. Траты клубов РПЛ на развитие академии и молодежного футбола.
Сколько клубы тратят на агентов и молодежный футбол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Некоторые цифры удивляют.

Каждый год РФС публикует отчеты клубов РПЛ по финансам. Правда, понять по документу, какой у какого клуба бюджет, невозможно, поскольку такой графы нет и каждый распределяет цифры по своему усмотрению.

А вот две строчки из отчетов вполне определенные — «Расходы по оплате агентских услуг» и «Расходы на развитие молодежного футбола». И некоторые цифры по-настоящему удивляют.

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Расходы на агентов

В последние годы «Спартак» привыкли ругать за большие траты на агентов. Однако в прошедшем сезоне больше всех денег на посредников потратил «Зенит» — 652 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем у «Спартака» (349,8).

На удивление много потратил «Локомотив» — полмиллиарда рублей. В прошлом году эта цифра была значительно меньше (62,3). «Спартак» обогнали «Динамо» и «Рубин» — у них 362,5 и 372,7 миллиона рублей соответственно.

Поражают цифры тульского «Арсенала», «Уфы», «Урала», «Химок» и «Сочи». Если верить их отчетности, то они потратили на агентов ровно 0 рублей каждый. Но возможно ли это в условиях современного футбола?

Траты клубов РПЛ на агентов и посредников.
Траты клубов РПЛ на агентов и посредников.
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Расходы на молодежный футбол

Больше всех вложил в развитие академии и молодежного футбола «Краснодар» — 860,6 миллиона рублей. На втором месте «Зенит» (681,8). А вот «Спартак» тратит на молодое поколение все меньше и меньше: в прошлом году было 216,7 миллиона рублей, в этом — уже 168,6. Даже ЦСКА и «Динамо» вложили больше (189,9 и 186,9 соответственно), при том что у них, в отличие от красно-белых, нет второй команды, выступающей в ФНЛ.

«Динамо» вообще единственный клуб, который серьезно увеличил финансирование собственной академии. Все остальные тратят либо примерно столько же, либо еще меньше. Кроме «Спартака», выделяются ЦСКА, «Рубин» и «Урал» — они урезали молодежный бюджет в полтора-два раза.

Траты клубов РПЛ на развитие академии и молодежного футбола.
Траты клубов РПЛ на развитие академии и молодежного футбола.

Николай Егорычев

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