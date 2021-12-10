ЦСКА и «Арсеналу» не дали перенести матч на весну. И это правильно

Регламент нужно уважать.

Главной темой пятницы в российском футболе стала история с несостоявшимся переносом матча 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Арсенал», который запланирован на субботу, 11 декабря (начало в 16.30 по московскому времени).

Напомним краткое содержание. В середине дня в СМИ и Telegram-каналах стала появляться информация, что игра между ЦСКА и «Арсеналом» будет перенесена из-за неблагоприятных погодных условий — якобы в субботу в Москве ожидается мороз минус 18 градусов, тогда как считающийся допустимым предел — минус 15.

Новость вызвала удивление сразу по нескольким причинам.

Во-первых, странный прогноз погоды: например, на популярном сервисе «Яндекс. Погода» значится, что 11 декабря днем в Москве будет минус 12—13 градусов (пусть и ощущается как «-19»). Прогноз на сайте Росгидрометцентра: днем в субботу в столице ожидается минус 11—13 градусов. Ни о каких «-18» не идет и речи.

Во-вторых, все это было похоже на нарушение регламента чемпионата России. Вот что говорится в пункте 6.5 «Регламента РПЛ на сезон-2021/22»:

«Делегат и Судья должны сделать все возможное, чтобы Матч состоялся в соответствии с Календарем.

По прибытии на Стадион Делегат и Судья должны убедиться в соответствии температуры на Стадионе рекомендованным значениям для проведения Матча: от минус 15 до плюс 35 градусов по шкале Цельсия.

Делегат и Судья в случае необходимости вправе потребовать от Организатора Матча обеспечить проведение температурных замеров окружающего воздуха на Стадионе за три часа, два часа и час до начала Матча. Замеры окружающего воздуха проводятся с использованием термометров на высоте одного метра от футбольного поля в центральном круге, при этом замер температуры за час до начала Матча проводится при обязательном присутствии Судьи / Резервного судьи.

В случае когда температура окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Делегат должен получить письменное согласие от обеих играющих Команд на проведение Матча и отразить данную информацию в своем рапорте, а также проинформировать Судью о получении такого согласия.

Окончательное решение о возможности проведения Матча при наличии согласия от обеих команд принимает Судья.

Если любая из команд отказывается от проведения Матча при температуре окружающего воздуха ниже минус 15 градусов по шкале Цельсия или более 35 градусов по шкале Цельсия, Матч переносится на другой срок (день, время, место)".

Как видим, в регламенте нет ни слова о том, что матч можно перенести за сутки до его начала из-за неблагоприятного прогноза.

Появились версии, что мороз — это всего лишь ширма, а на самом деле дело в другом. По информации «СЭ», истинная причина, из-за которой и разгорелась вся история, — это желание правоохранительных органов, которые предъявили армейцам и их стадиону ряд претензий после игры с «Зенитом» (0:2), отменить матч. По их версии, «ВЭБ Арена» не соответствует нормам безопасности, а значит, проводить на нем матчи нельзя.

Тут, правда, возник другой логичный вопрос: по регламенту каждый клуб на случай форс-мажорных ситуаций должен заявить резервный стадион, на котором можно играть. У ЦСКА таковым значится «Арена Химки» в ближайшем Подмосковье. Однако, как сообщил Telegram-канал «Первый спорт», действующего договора между клубом и стадионом в Химках нет. В пресс-службе «Арены Химки» подчеркнули, что при заблаговременном обращении стадион был бы готов принять матч, но его не поступало.

И еще важный нюанс: ЦСКА не продавал билеты на матч и не вел аккредитацию СМИ. То есть складывается ощущение, что в клубе заранее знали, что игры с «Арсеналом» не будет.

Однако вечером все внезапно переигралось. В 20.05 по московскому времени ЦСКА в своем официальном Telegram-канале опубликовал следующее заявление:

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе «ВЭБ Арена» в присутствии двух команд.

Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с «Зенитом». В связи с этим матч ЦСКА — «Арсенал» пройдет без зрителей".

Разумеется, это еще не гарантия того, что матч состоится. Наверное, никто не удивится, если вынесенный делегатом в центральный круг поля на «ВЭБ Арене» покажет, например, минус 17 градусов, хотя за пределами стадиона будет, скажем, минус 12.

Но хорошо уже то, что будет соблюден регламент — вообще-то, основополагающий документ всего чемпионата России. И в данном случае не так важно, чья воля помогла переломить ситуацию — РФС, РПЛ или мнение общественности. Есть закон, и его нужно придерживаться.

Проблемы с безопасностью на стадионе? Играйте на резервном, оформив все бумаги заблаговременно.

Холодная погода? Есть регламент, где прописан порядок действий, тем более что никаких минус 20 в Москве нет.

Понятно, что, наверное, удобнее и проще сослаться на холод и перенести матч на весну, чем решать сейчас вопрос с владельцами абонементов, которые уже заплатили деньги, но не попадут на игру, а для них явно нужна какая-то компенсация.

И последнее. Наверное, минус 11 с ветром 5-10 м/с — не самая комфортная погода для игры в футбол. Но стоит напомнить, что именно президент ЦСКА Евгений Гинер был одним из главных идеологов перехода на систему «осень — весна», когда приходится играть в декабре.