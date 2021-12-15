Известный комментатор Геннадий Орлов — о решении руководства «Спартака» уволить главного тренера команды Руя Виторию.

— Я бы хотел глобальнее посмотреть на эту историю. Сколько тренеров сменилось уже в «Спартаке» за последние 20 лет? 18? И все они уходили раньше срока. Кто их приглашал? По каким критериям они отбирались? По каким принципам? Учитывали ли в клубе, что этот специалист подходит под стиль, систему игры «Спартака»? Сейчас этой системы вообще нет! Никакой! Из-за постоянных перестановок. Поэтому красно-белые и занимают 9-е место.

Понимаете, в спорте есть законы, которым надо следовать. Тренеру нужно давать возможность поработать. Хотя бы один цикл, а лучше два. А что мы видим здесь? Считаю, все, что происходит в «Спартаке», — это некомпетентно!

И мне обидно за такой популярный клуб. Нет, я сейчас вообще не ерничаю.

«Спартак» заслуживает большего. Но прежде всего нужно уважать тренера! Это же главная фигура в футболе. Неужели непонятно? Однако все мы помним цитату, что тренер — это всего 10 процентов... Но это же некомпетентность!

Зачем люди приходят в спорт? Делать бизнес? Тогда доверьтесь профессионалам. Посмотрите на Абрамовича в «Челси». Он сделал ставку на грамотных людей, профессионалов. Отсюда и успех.

Мне жаль Виторию. Он ни в чем не виноват. Кого ему купили? Он получил тех игроков, которых не набирал. Это не его креатуры. А вы не допускаете, что у португальца может быть другой вкус на футболистов? Тут вспоминается популярная песня «Я тебя слепила из того, что было»...

Тем не менее Руй старался, трудился в этих условиях. И что самое главное — заработал для «Спартака» деньги, выйдя в плей-офф Лиги Европы. А его увольняют. Это плохой пример для всех остальных. Нужны грамотные менеджеры, которые принимают логичные решения.

А что происходит в «Локомотиве»? Группа немцев захватила РЖД. И мне очень «понравился» довод одного из руководителей этого клуба. Мол, мы хотим быть выше «Зенита». Ребята, что за популизм? Вы сначала станьте сильнее, а потом делайте такие заявления. Что за голословные фразы? Попраны принципы спортивного развития команды!

Но как РФС может повлиять на частный клуб? Владелец что хочет, то и делает. Хорошо, но какие результаты? Очень горько за «Спартак»... Болельщики ведь выступают за Виторию. Почему к ним не прислушиваются?

Тедеско с таким же составом стал вторым? Но какое мы имеем право осуждать Виторию, который не создавал эту команду, не набирал игроков? Какие у него были условия? Что вы от него хотите за полгода? При этом португалец вышел из группы в Лиге Европы.

Но его убирают. А вы создали условия Витории, чтобы с него спрашивать? Вспомните Николая Петровича Старостина, почитайте, поспрашивайте. Бескова далеко не все принимали в «Спартаке». Но Старостин терпел, верил в профессионализм Константина Ивановича. И это сработало. Есть же законы. Раз позвали тренера — создайте ему условия.

А понимают ли нынешние руководители «Спартака», что это за клуб? Знают ли они традиции, идеологию? Ну какое же неуважение к Витории! Он вас вывел в плей-офф Лиги Европы, а вы с ним так расстаетесь.

И кто приходит в «Спартак»? Кто вместо Витории? Клопп, Нагельсман, Конте Гасперини, Моуринью? Я в футболе 50 лет. Но я не знаю Ваноли. А вы? Кто это? По каким принципам его приглашают? Чего он достиг?

Повторю свой вопрос. Кто это? «Спартак» достоин тренера высокого уровня. Благо клуб обладает хорошими финансовыми возможностями. Но вы хотя бы посмотрите на рейтинг. На каком месте там находится этот итальянец? Кто слышал про этого наставника? Ну есть же Арсен Венгер, который возглавляет определенный комитет в УЕФА. Посоветуйтесь с ним или с тренерами такого же калибра. Нужно профессионально подходить к таким вещам, а не делать все наугад.

Нет, может быть, у Ваноли и получится. Но это же опять — на авось! А если в мае его уволят? Бесконечная чехарда...

Я еще раз хочу донести до вас свою мысль. Тренера надо уважать.