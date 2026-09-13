«Без разницы, что они думают». Олейников высказался о несостоявшемся переходе в «Рубин»

Дебютировал за ЦСКА в матче против казанского клуба, в котором его назвали «чушпаном».

Полузащитник Иван Олейников стал участником одной из самых необычных историй летнего трансферного окна в России. Переход футболиста из «Крыльев Советов» в «Рубин» казался практически решенным делом: казанцы даже опубликовали фото с игроком, на которых он держит клубную футболку. Однако до подписания контракта дело так и не дошло. Хавбек в итоге выбрал ЦСКА, улетел в Москву и уже дебютировал за армейцев — по иронии судьбы, в матче 8-го тура РПЛ против команды из Татарстана (1:1). А после финального свистка высказался о произошедшем.

Слетал в Казань и сфотографировался с клубной футболкой, но отказался переходить

«Рубин» был сильно заинтересован в приобретении 28-летнего Олейникова. По словам его агента Роберта Туняна, изначально стороны обсудили условия и договорились, что игрок отправится в Казань на следующий день после матча между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» (2:2), 5 сентября.

Вскоре у хавбека появились новые предложения от ЦСКА и «Краснодара». Представители Ивана сообщили о них «Рубину», но казанцы все равно настояли на его приезде.

«Они хотели убедить Ивана перейти. Мы, исходя из уважительных отношений, приняли предложение», — сказал Тунян Sport24.

В итоге Олейников все же прилетел в Татарстан. Казанцы привезли его на тренировочную базу и сняли с клубной футболкой в руках, после чего опубликовали фотографии в соцсетях.

«В ближайшее время футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт. Добро пожаловать, Ваня!» — указала пресс-служба красно-зеленых.

Тунян пояснил, что публикации согласованы не были.

«Мы были очень удивлены, когда приезд Вани к «Рубину» оказался снят и выставлен в соцсети. Надо отдать должное, клуб хорошо принял Ваню. Но смысл у них был в том, чтобы показать — Олейников наш. Хотя мы предупреждали, что игрок пока находится в раздумьях», — подчеркнул представитель игрока.

Сам Олейников объяснил журналистам, что не разобрался в ситуации.

«Я видел, как снимают, но было трудно сориентироваться. До этого была тяжелая дорога: пять-шесть часов мы ехали... Даже уже не хочу вспоминать. Было и было. Удалось ли поговорить с кем-то из «Рубина» и уладить ситуацию? Когда я общался с руководством, сказал, что иду в ЦСКА. Отреагировали нормально».

«Рубин» же сообщил: клуб договорился о переходе, но игрок не явился на медосмотр.

«Мы пожали руки, обо всем договорились как со стороной футболиста, так и с клубом «Крылья Советов». Наш клуб соблюдал все договоренности, в отличие от стороны игрока. У Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился. Позже футболист уведомил нас, что принял решение не подписывать контракт», — пояснили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Фото ФК «Рубин»

«Поступил не по-пацански»

При представлении другого новичка, Матвея Иванова, казанцы обыграли сорвавшийся переход с помощью фразы из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В одной из сцен персонаж Вова Адидас говорит, что другой герой «поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем как чушпана».

Сам полузащитник заявил, что спокойно отнесся к такой реакции клуба.

«Видел, отношусь с юмором. Мне вообще без разницы, что они там думают на самом деле. «Рубин» знал об интересе ЦСКА еще до того, как я приехал на базу. Изначально я должен был приехать в отель, а приехал на базу», — поделился Олейников.

На вопрос, оставил ли он себе футболку казанцев, Иван со улыбкой ответил: «Нет».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возвращение в родной ЦСКА

Олейников 9 сентября подписал трехлетний контракт с ЦСКА — клубом, в котором начинал футбольную карьеру. В систему армейцев он впервые попал еще в семь лет, прошел все возрастные команды академии и поиграл за молодежку, а в сезоне-2017/18 дебютировал и за основу (всего он вышел на поле в двух матчах Кубка страны, но в РПЛ поиграть не успел — в 2019-м перебрался в ярославский «Шинник»).

По совпадению, первую же игру после долгожданного возвращения он провел против «Рубина». Иван появился на поле на 81-й минуте при счете 1:1, заменив Кирилла Глебова. К тому моменту красно-синие уже больше часа играли в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса.

Хавбек не успел серьезно повлиять на игру. Но главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов отметил, что оценивать новичка в таких обстоятельствах пока рано.

«Он вышел на 10 минут всего. Плюс в такой сложный для команды момент, когда мы играли в меньшинстве. Все-таки Ваня более атакующий игрок, который любит работать между линиями, развивать атаки. Из атак у нас были только быстрые, к сожалению. В позиционных мы играть не могли. Поэтому сложно как-то оценить. Но я очень рад за него, что вернулся домой и дебютировал», — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

Специалист прокомментировал и необычную историю с трансфером полузащитника.

«Сначала сфотографировался в одном клубе, а потом перешел в другой? Это было странно со стороны «Рубина» — публиковать фото игрока, который еще не перешел в твой клуб. Иван был вправе принимать любые решения. Я бы отметил его характер — сделать такой сложный шаг. Хотел вернуться домой, а здесь тебя сразу сфотографировали, представили, выложили. Выглядит как элементы давления», — цитирует Игдисамова ТАСС.