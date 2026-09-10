«Локомотив» объявил о возвращении Титкова из «Балтики»

Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба.

26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за железнодорожников под 18-м номером.

Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Титкова в 1,2 миллиона евро.