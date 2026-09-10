«Локомотив» объявил о возвращении Титкова из «Балтики»
Полузащитник Николай Титков вернулся из «Балтики» в «Локомотив», сообщает пресс-служба московского клуба.
26-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29. Он будет выступать за железнодорожников под 18-м номером.
Летом 2025 года Титков перешел в «Балтику» из «Локомотива». С того момента он провел за калининградцев 59 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Титкова в 1,2 миллиона евро.
Источник: ФК «Локомотив»
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|0
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|15
|
3
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|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
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|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
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|3
|1
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|10-7
|10
|
8
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|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
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|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
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|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
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|Акрон
|7
|0
|4
|3
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|4
|
16
|Факел
|7
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|2
|5
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|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
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|1
|0
|
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|2
|1
|0
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