КДК дисквалифицировал Тюкавина на два матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча чемпионата России (один из которых — условно) по итогам игры 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), сообщается на сайте РФС.

Игра команд прошла 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. На 72-й минуте судья Кирилл Левников удалил Тюкавина за отмашку по лицу защитника красно-белых Александру Джику. Форвард получил первую красную карточку за карьеру в чемпионате России.

КДК отказал «Динамо» в удовлетворении заявления об отмене удаления 24-летнего игрока.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо-Москва» Тюкавина Константина Александровича на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным исполнением спортивной санкции», — говорится в заявлении КДК.

Для Тюкавина установлен испытательный срок до конца сезона-2026/27.