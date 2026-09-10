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КДК дисквалифицировал Тюкавина на два матча РПЛ

Алина Савинова
Константин Тюкавин в матче РПЛ против «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на два матча чемпионата России (один из которых — условно) по итогам игры 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1), сообщается на сайте РФС.

Игра команд прошла 6 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. На 72-й минуте судья Кирилл Левников удалил Тюкавина за отмашку по лицу защитника красно-белых Александру Джику. Форвард получил первую красную карточку за карьеру в чемпионате России.

КДК отказал «Динамо» в удовлетворении заявления об отмене удаления 24-летнего игрока.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение — дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо-Москва» Тюкавина Константина Александровича на 2 матча РПЛ, 1 из которых считать реальным исполнением спортивной санкции, а 1 матч — условным исполнением спортивной санкции», — говорится в заявлении КДК.

Для Тюкавина установлен испытательный срок до конца сезона-2026/27.

Константин Тюкавин.«Допустил ошибку, буду учиться». Тюкавин назвал случайностью свое удаление в матче со «Спартаком»

Источник: https://www.rfs.ru/news/225002
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Константин Тюкавин
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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