Тедеско считает, что многие игроки «Спартака» в игре с «Уфой» преждевременно думали о дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о том, как предстоящее дерби с ЦСКА сказалось на игре команды в матче с «Уфой» (0:3).

— Жиго пропустит дерби с ЦСКА. Будет ли он как-то наказан за удаление в игре с «Уфой»?

— Он пропускает дерби, это достаточное наказание для него, — сказал Тедеско. — Первую карточку он получил на 11 минуте, это была наша вторая желтая в матче. Перед ЦСКА мы должны разобрать эту игру. На этой неделе многие игроки слико рано начали думать о дерби, у меня возникло такое ощущение. Основной целью должен быть следующий матч. Проанализируем эту игру, а потом будем думать о ЦСКА.

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

(Олег Кошелев)