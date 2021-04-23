Зобнин заявил, что не стал бы выступать за команду из Суперлиги

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о своем отношении к Суперлиге.

«Конечно, было бы интересно: топовые игры каждую неделю. Но это хорошо для богатых клубов, а что с остальными? К тому же клубы, согласившиеся участвовать в Суперлиге, наверняка исключили бы из национальных чемпионатов, их игроки не смогли бы выступать за свои сборные на чемпионатах мира и Европы. Лига чемпионов тоже потеряла бы свой статус. Если бы я был президентом клуба, то не пошел бы на такой шаг. А на месте футболиста команды, которая вошла в Суперлигу, отказался бы играть», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зобнина.

19 апреля 12 европейских клубов сообщили о формировании Суперлиги. Организаторами стали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Главой новой организации стал президент «Реала» Флорентино Перес, заместителями — президент «Ювентуса» Андреа Аньелли и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глейзер.

21 апреля руководство нового турнира приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в Суперлиге. Позже из состава участников вышли «Атлетико», «Интер» и «Милан».