Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Зобнин сравнил матч «Спартак» — ЦСКА с дракой

16:58
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сравнил дерби красно-белых с ЦСКА с дракой.

«Игра с ЦСКА — матч года? Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов! С чем сравнил бы дерби? С дракой!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зобнина.

Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-04-23-roman_zobnin_nadeyus_posle_derbi_s_tsska_smogu_skazat_chto_schastliv/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3528
Все опросы
Как закончится дерби «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону
Плутник и Николич обсудили дальнейшее сотрудничество «Локомотива» с сербским тренером
Тарасова и Морозов были вместе с группой Тутберидзе на съемках «Вечернего Урганта»
Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на сезон-2021/22

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры