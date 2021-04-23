Зобнин сравнил матч «Спартак» — ЦСКА с дракой
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин сравнил дерби красно-белых с ЦСКА с дракой.
«Игра с ЦСКА — матч года? Допустим, мы выиграли бы все матчи с ЦСКА, «Зенитом», «Динамо» и «Локомотивом», регулярно теряя очки с аутсайдерами. И какой будет итог? Конечно, настрой на дерби другой: это принципиальный матч. Но задача от этого не меняется: нам нужно выигрывать, отрываться от того же ЦСКА и догонять «Локо». Единственное, что могу сказать: в дерби каждый будет заряжен на сто процентов! С чем сравнил бы дерби? С дракой!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Зобнина.
Матч 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-04-23-roman_zobnin_nadeyus_posle_derbi_s_tsska_smogu_skazat_chto_schastliv/
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