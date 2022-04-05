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Сегодня, 14:10

Жирков рассказал, за сколько можно купить танк

Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, за сколько можно купить танк.

В других интервью ты говорил, что танк — это очень дорого. Сколько стоит танк твоей мечты?

Танк моей мечты — любой. Только бы военный был. Но его ставить некуда. Немецкие танки очень дорогие. «Тигров» осталось, наверное, пять-шесть в мире. Даже не представляю, сколько каждый из них стоит.

Но о каких цифрах шла речь, когда ты последний раз интересовался танком?

Т-34 можно за пять-шесть миллионов рублей купить. Год назад мне такую сумму называли. Возможно, сейчас подорожал. Пушки от миллиона идут.

Ранее Жирков рассказал о ситуации с открытием своего музея Великой Отечественной войны в Калининграде.

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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
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 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
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26.02 16:30
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Динамо

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П
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

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Арсенал Т

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