Жирков рассказал, за сколько можно купить танк

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, за сколько можно купить танк.

— В других интервью ты говорил, что танк — это очень дорого. Сколько стоит танк твоей мечты?

— Танк моей мечты — любой. Только бы военный был. Но его ставить некуда. Немецкие танки очень дорогие. «Тигров» осталось, наверное, пять-шесть в мире. Даже не представляю, сколько каждый из них стоит.

— Но о каких цифрах шла речь, когда ты последний раз интересовался танком?

— Т-34 можно за пять-шесть миллионов рублей купить. Год назад мне такую сумму называли. Возможно, сейчас подорожал. Пушки от миллиона идут.

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