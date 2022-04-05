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Жирков рассказал, как обстоят дела с музеем, который он мечтает открыть

Максим Алланазаров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в
Юрий Жирков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, как обстоят дела с открытием музея Великой Отечественной войны в Калининграде.

На подкасте у Сычева и Казанского ты сказал, что история с музеем пока на паузе, что все не систематизировано. Как с этим сейчас? Что с той казармой в Калининграде, которая частично тебе принадлежит?

Давно не был в Калининграде. Приезжаю туда максимум на один-два дня, за это время ничего не сделаешь. Пока ничего не сдвинулось.

Можешь подробнее объяснить, что за казарма?

Это небольшой немецкий городок. Раньше была немецкая часть, а в советские времена детский пионерлагерь. Мы купили два дома. Сейчас сделали там крышу. Может быть, будем внутри ремонтировать теперь.

Не планируешь полностью выкупать этот городок?

Нет (смеется), там на ремонт больше денег уйдет.

Юрий Жирков. «Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова

Юрий Жирков
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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Краснодар

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Зенит

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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 20 1 3
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