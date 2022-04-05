Жирков рассказал, как обстоят дела с музеем, который он мечтает открыть

Футболист «Химок» Юрий Жирков рассказал, как обстоят дела с открытием музея Великой Отечественной войны в Калининграде.

— На подкасте у Сычева и Казанского ты сказал, что история с музеем пока на паузе, что все не систематизировано. Как с этим сейчас? Что с той казармой в Калининграде, которая частично тебе принадлежит?

— Давно не был в Калининграде. Приезжаю туда максимум на один-два дня, за это время ничего не сделаешь. Пока ничего не сдвинулось.

— Можешь подробнее объяснить, что за казарма?

— Это небольшой немецкий городок. Раньше была немецкая часть, а в советские времена детский пионерлагерь. Мы купили два дома. Сейчас сделали там крышу. Может быть, будем внутри ремонтировать теперь.

— Не планируешь полностью выкупать этот городок?

— Нет (смеется), там на ремонт больше денег уйдет.