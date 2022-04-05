Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил развитие российского футбола.

«У нас ничего не делается для того, чтобы футбол процветал! Все делается наоборот. Какие-то клубы еще как-то скрипят и держаться, а наш «Локомотив», который знают в Европе... Убрали же «Торпедо» — команду с большими традициями. То же самое и с волгоградской командой, где хоть и построили стадион, но не получилось команду вернуть. Не получается. Понимаете, тут что-то в консерватории не так. Люди, которые руководят нашим футболом — заточены на что-то другое», — сказал Баринов «СЭ».