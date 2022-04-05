«Депутата, которому Аршавин сказал про «его проблемы», я послал на три буквы». Огненное интервью Жиркова

Юрий Жирков рассказал о зарплате в «Зените», бытовых проблемах в Лондоне и споре со Слуцким

«СЭ» поговорил с легендой русского футбола, которая все еще в деле.

В январе 38-летний Юрий Жирков вернулся в большой футбол после небольшой паузы и подписал контракт с «Химками» — на полгода с возможностью продления на следующий сезон. В большом интервью «СЭ» защитник рассказал про самые большие премиальные в своей карьере, конфликт с Леонидом Слуцким и ссору с депутатом после чемпионата Европы.

«Т-34 можно за пять-шесть миллионов рублей купить. Пушки от миллиона стоят»

— Что ты делал последние полгода до подписания контракта с «Химками»?

— Занимался военным антиквариатом, ездил по магазинам. Два-три месяца восстанавливался от полученной травмы. Играл за команду поселка Миллениум в чемпионате Новой Риги.

— На подкасте у Сычева и Казанского ты сказал, что история с музеем пока на паузе, что все не систематизировано. Как с этим сейчас? Что с той казармой в Калининграде, которая частично тебе принадлежит?

— Давно не был в Калининграде. Приезжаю туда максимум на один-два дня, за это время ничего не сделаешь. Пока ничего не сдвинулось.

— Можешь подробнее объяснить, что за казарма?

— Это небольшой немецкий городок. Раньше была немецкая часть, а в советские времена детский пионерлагерь. Мы купили два дома. Сейчас сделали там крышу. Может быть, будем внутри ремонтировать теперь.

— Не планируешь полностью выкупать этот городок?

— Нет (смеется), там на ремонт больше денег уйдет.

— В других интервью ты говорил, что танк — это очень дорого. Сколько стоит танк твоей мечты?

— Танк моей мечты — любой. Только бы военный был. Но его ставить некуда. Немецкие танки очень дорогие. «Тигров» осталось, наверное, пять-шесть в мире. Даже не представляю, сколько каждый из них стоит.

— Но о каких цифрах шла речь, когда ты последний раз интересовался танком?

— Т-34 можно за пять-шесть миллионов рублей купить. Год назад мне такую сумму называли. Возможно, сейчас подорожал. Пушки от миллиона идут.

«Врач « Зенита » сказал, что я больше не смогу играть»

— Ты получил травму летом 2021 года на Евро, контракт с «Зенитом» закончился. Как ты восстанавливался?

— Пару недель ничего не делал, а потом взбрело в голову, что хочу еще поиграть. После любой травмы охота восстановиться и продолжить.

Юрий Жирков в матче «Спартак» — «Зенит». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ты бы мог с этой травмой спокойно жить, если бы решил не продолжать карьеру?

— С любой травмой можно жить. И без ноги можно жить.

— Как семья отреагировала на твое решение продолжать?

— Сначала я посоветовался с докторами. Врач «Зенита» сказал, что я больше не смогу играть. У меня был разрыв задней поверхности бедра. Такая травма у меня уже была в «Анжи», тоже получил ее в матче за сборную.

— Кто платил за восстановление?

— Сборная. Восстанавливался с Безугловым, два-три месяца это длилось.

— После восстановления ты понял, что готов еще поиграть?

— Безуглов мне сразу говорил, что смогу вернуться. Но в голове все равно были сомнения.

— Как ты отнесся к тому, что «Зенит» не продлил контракт?

— Люди в моем возрасте уже не играют в футбол. Мы все время прикалывались с Ивановичем, он говорил: «Иди посмотри на свой возраст. Кто еще из футболистов 1983 года рождения не закончил...» Парочку, кстати, нашел, помимо того японца (54-летний Кадзуеси Миура — самый возрастной профессиональный футболисты. — Прим. «СЭ»). Так что некоторые еще играют.

— На Евро вы с Ивановичем пошли на матч на самые обычные трибуны под крышей стадиона. Как так вышло?

— Получил травму в первой игре с Бельгией, у меня были билеты на матч с финнами, которые выделяются игрокам. Я их никому не отдал, и мы сами по ним пошли. Я [Ивановичу] сразу сказал, что у нас самые обычные места, но не думал, что под самой крышей. Нас там увидел один из главных болельщиков «Зенита» и говорит: «Блин, вы что тут делаете? Вы же должны в ВИПе сидеть...» Такие билеты дали.

«Что меня мотивируется оставаться в футболе? А мальчики во дворе зачем играют?»

—Ты успел поиграть в любительском футболе до перехода в «Химки».

— Меня Прудников звал играть за Аминьево, но у меня времени не было, и ездить далеко. Поэтому играл за «Миллениум». На Новой Риге турнир проводится, играют пять на пять. Меня туда Широков пригласил. За каждую команду могут играть максимум по два бывших профессиональных футболиста.

Юрий Жирков и Арсен Захарян. Матч «Химки» — «Динамо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ты был заряжен, когда играл там?

— Спокойно играл, никуда не лез, потому что понимал, что с ногой надо быть аккуратным.

— А сейчас этого не боишься?

— В голове это сидит.

— Это можно перебороть или уже нет?

— Думаю, не получится. Лет уже много.

— В чем мотивация продолжать карьеру? У тебя же все есть, ты обеспеченный человек.

— А мальчики во дворе, когда в футбол играют, их что мотивирует?

— Они мечтают, что когда-то станут футболистами, есть цель. Всегда же должна быть мотивация...

— Я советовался со всеми. Если есть предложение, то можно и поиграть. Жена еще говорила, что младший сын сейчас занимается футболом, он должен смотреть на отца и становиться лучше. Сын в ЦСКА занимается.

— Есть миф, что твоей карьерой управляет жена. И она говорит: «Юра, ты не должен заканчивать...»

— Ага, Юре будет 50 лет: «Бери палку и на поле» (смеется). Жена мне, конечно, советует, но решаю я. Если бы не захотел продолжать играть, занимался бы музеем.

Со многими советовался, но было понимание, что можно еще поиграть при наличии предложения и если здоровье позволит.

— При этом до последнего момента были сомнения, подписывать ли контракт с «Химками».

— Да, были сомнения относительно продолжения карьеры. Переходы — это всегда тяжело. Тем более когда у тебя есть какие-то болячки. Я же беру на себя ответственность перед клубом.

«В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде»

— Насколько был важен финансовый вопрос при переходе в «Химки»? Глушаков, например, говорит: «Если я вернусь в «Спартак», готов играть бесплатно».

— Если я вернусь в «Челси», тоже готов играть бесплатно (смеется). Разговаривали с Володей (Габуловым — генеральным директором «Химок». — Прим. «СЭ»), он мне назвал сумму, и больше мы к этому разговору не возвращались.

— Ты говорил, что в «Химках» у тебя зарплата в два раза ниже, чем была в «Зените». Получается, не так все плохо.

— В «Зените» я получал одну из самых маленьких зарплат в команде, не считая молодых.

— Но там премиальные сумасшедшие.

— Бывает. За победу над «Спартаком» или еще что-то. А в остальном обычные премиальные.

— Самые большие премиальные в карьере?

— Может, даже в ЦСКА.

— В ЦСКА же накопительные премиальные, которые выплачивались только по итогам сезона, если выполняли задачу, да?

— Нет, там давали за каждую победу. Такого, наверное, нигде не было. Прямо перед следующей игрой деньги выплачивали. Все радовались.

— Летом появилась информация о возвращении в ЦСКА.

— Тоже читал все эти высказывания и думал: «Блин, может, реально зовут». Но это фейковые новости.

— Ты много времени провел в ЦСКА, но нет ощущения, что ты воспринимаешь этот клуб как родной.

— Почему нет? Раньше было.

— Почему ушло?

— Когда перешел в «Анжи» и болельщики стали говорить гадости. Может быть, после этого чуть-чуть ушел подальше. А так это клуб, который дал мне дорогу в большой футбол.

— Было больно это слушать? Тогда многие, кто переходил в «Анжи», попали под раздачу.

— Небольшой перебор, может, и был. А так в принципе нормально.

— Оскорбляли не только тебя, но и жену.

— Это и в Питере было, когда перешел в «Зенит». Сейчас это все уже с улыбкой вспоминаю.

— Были другие варианты продолжения карьеры помимо «Химок»?

— Когда еще восстанавливался, у Германа Ткаченко, который помогает мне с переходами, были встречи. Говорили про вариант с клубом из Дубая. Но это были только разговоры.

— Готов был поехать в Дубай?

— Если бы не было предложений, думаю, поехал бы туда играть.

— Был ли зимой кто-то еще кроме «Химок»?

— Был вариант с «Нижним». Обсуждали это с семьей. Если бы этот вариант остался единственным, сто процентов поехал бы туда. Но потом появились «Химки». Конечно, лучше играть рядом с Москвой.

«На первой тренировке в «Челси» Терри прямой ногой подкатился мне в грудь»

Юрий Жирков в товарищеском матче Россия — Болгария. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Ты много рассказывал, как круто было в Англии. Когда-нибудь еще ты мог уехать в Европу? Или перейти из «Челси» не в «Анжи», а остаться в сильном чемпионате?

— Думаю, из «Челси» меня никуда бы больше не пустили.

— А когда была распродажа в «Анжи» и всех отправили в «Динамо»?

— Нас просто отдали, как товар (смеется).

— Это'О откосил от «Динамо».

— Он мог делать, что хочет, никто его не мог заставить. Это у нас было такое положение — пошатывающееся. Если бы в тот момент у меня появилось предложение из Европы, уехал бы.

— Несмотря на все бытовые сложности, которые были в Лондоне?

— Мы говорили с женой на эту тему. Если бы такая возможность появилась, поехали бы. Наверное, у нас стало больше друзей, которые летали по всеми миру. Когда уже вернулся из Лондона, появилась куча людей, которые говорили: «Ой, а что ты ко мне не обратился?» Думаю: «А где вы все были, когда какие-то проблемы возникали?»

— Какие были бытовые проблемы?

— Каждый день приходили какие-то красные чеки за то, что что-то не оплатил. А если не оплатил, надо было звонить, объяснять. Я по-английски так себе разговаривал, стеснялся. Тяжело было.

— Англия — это же так круто, трибуны переполненные.

— В плане футбола — да. Всегда говорил, что там приятно играть.

— Самое яркое футбольное воспоминание из Англии?

— На первой же тренировке Джон Терри прямой ногой подкатился мне в грудь. Иванович потом мне объяснил: «Надо всегда так играть: жестко, грубо». Каждый должен быть всегда заряжен.

«Возможно, еще в 2008 году говорил Павлюченко, что хочу закончить в сборной»

— Сразу после Евро ты дал комментарий Игорю Рабинеру и сказал: «Все было хорошо, готовились как обычно, но были небольшие отличия в деталях». Какие именно?

— Не все же было под копирку, как перед чемпионатом мира. И времени было поменьше.

— Что пошло не так? Кроме твоей травмы...

— Даже вспоминать неохота. Там нога поехала — так вывернулась. Когда смотришь, думаешь...

— Сначала никто не подумал, что все так серьезно.

— Я сам не подумал. Какие-то непонятные ощущения. На следующий день уже невозможно было ходить.

— Какие мысли, когда понимаешь, что травма серьезная?

— Это стало понятно по итогам МРТ. Безуглов сказал, что это та же травма, которая у меня была в 2011 году.

— В тот момент ты не подумал, что это уже все?

— Подумал.

— И что?

— Я сейчас играю (смеется). У меня были разные мысли. Павлюченко недавно рассказал в интервью, что я ему еще давно говорил о завершении карьеры.

— Да, Павлюченко недавно рассказал, что ты ему об этом говорил еще в 2008 году.

— Ну, в 2008-м точно нет. Возможно, я говорил ему про карьеру в сборной. Потому что раньше не любил играть в защите. А меня тогда Гус поставил в оборону. Думал: в защите надо больше сил отдавать, еще и вперед подключаться. А атакующие всегда с мячом.

«На Слуцкого не обижаюсь, но пропустил Евро...»

— Похожую мысль ты высказывал, когда спрашивали про конфликт со Слуцким в перерыве матча с Францией в 2016 году.

— Но там было именно по тактике. Слуцкий объяснял, как надо играть. Фланговые [защитники] должны были держать линию. А я все время говорил: «Если я могу атаковать полузащитника, против которого играю, если я могу его встретить, зачем мне отходить назад, чтобы его кто-то догонял?» Я просто не понимал этого.

Леонид Слуцкий, Александр Кокорин, Олег Шатов, Юрий Жирков на тренировке сборной России. 2015 год. Алексей Иванов, Фото «СЭ»

— А он отвечал: «Юра, ты держишь линию, линия сама мяч не отберет, почему ты игрока не атакуешь?»

— Ну вот, а потом все было наоборот. Я не понимал, что делать. Не понимаю, что он от меня хотел.

— После этой истории ты приостановил карьеру в сборной. Вы общались со Слуцким после этого?

— Общались. Уже после чемпионата Европы был матч «Локомотив» — «Зенит», Смольников ехал в аэропорт и попросил порекомендовать ресторан. Я ему посоветовал заведение на Ходынке. Он меня с собой позвал, сажусь в машину, и Игорь говорит, что сейчас еще Леонид Викторович подойдет. Он заходит в машину: «Ой, Юра!» Поговорили, на этом все.

— Он же такой человек, на которого невозможно обижаться.

— Я и не обижаюсь. Но Евро я пропустил... (Смеется.)

— Но разошлись вы нормально?

— Да, опять поспорили в ресторане.

— Про тот разговор в раздевалке?

— Про него и другие истории.

— Какие?

— Говорили по поводу того, что тренер должен выбирать 11 человек [в старт] и без разницы, кто это. Я говорю: «А если игрок плохо тренируется, вы его ставите, а остальные это видят — атмосфера же портится». Он отвечает, что тренер решает. Я этого тоже не понимаю.

«Мне скинули расписание сборной при Карпине. Думаю: «Точно нет»

— Когда недавно у тебя спрашивали про продолжение карьеры в сборной, ты не дал четкого ответа. Как будто готов продолжать.

— Мне скинули расписание сборной при Карпине. Думаю: «Не, точно нет» (смеется). Там слишком много всего было написано.

— То есть сборная — закрытая история?

— Скорее всего, да.

— Скорее всего или точно? Есть Марио Марио Фернандес, которому 31 год, но он сказал: «Я уже все». А ты как будто приедешь в сборную, если скажут, что играть некому.

— Марио в принципе мог бы еще поиграть.

Я перешел сейчас в «Химки», друзья пишут про сборную: «Если позовут, езжай». Не знаю, я сам уже понимаю, что это другие скорости, другой футбол.

— Есть ощущение, что у нас до сих пор не так много людей сильнее Жиркова на этой позиции.

— Помню, мне было лет 30, приехал на игру с «Ростовом» и с трибуны кричали: «Эй, Жирков, пора заканчивать». Раньше я все это слушал и думал: может, правда пора, болельщикам виднее. Но, мне кажется, всегда виднее самому игроку.

— Подытожим: в истории со сборной точку не ставим — если понадобится, ты все равно будешь там, так?

— Если с Фарерами некому будет сыграть (смеется).

— Мы хотим получить это заявление.

— Жена будет решать (смеется). Все равно сейчас в сборной играет больше молодежь.

— Ты смотрел матч с Хорватией? Какие мысли были после пропущенного гола?

— Когда команда столько времени обороняется и даже не контратакует, такие курьезные голы могут залетать на ровном месте.

— Согласен с Карпиным, что при такой игре негативный исход неизбежен?

— Согласен. Хотя, «Челси» при Моуриньо играл в оборонительный футбол, иногда контратакуя. У них все получалось, забивали.

— После таких матчей болельщики сборной становятся очень злыми...

— Да, помню, что было после вылета с чемпионата Европы в Польше и Украине. Сам был в таком состоянии и видел, что болельщики были злыми. Сидишь в ресторане, а болельщики кричат: «Эй, гондон!»

— Тогда была дикая ненависть. Особенно после слов Аршавина.

— В принципе мы играли-то хорошо, но не повезло с греками и поляками. Все говорят про ту историю с Аршавиным, но в наш отель (фразу про ваши ожидания Аршавин произнес в лобби отеля сборной в Варшаве. — Прим. «СЭ») даже жен не пускали. После матча с греками приезжаем в отель, а там в кафешке толпа. Жена звонит, говорит: «Выходи, сюда все семьи игроков приехали». Спускаюсь из номера, а там откуда-то появились депутаты, еще кто-то...

— Ты был при том самом разговоре Аршавина с депутатом?

— Там много всего было, этот депутат и на меня начал говорить: «Ты перешел в «Анжи», тебя только деньги интересуют. И вообще, что ты тут сел, пиво заказал?»

— Ты ему отвечал?

— Сказал ему: «Иди на три буквы». И потом началось: «Ты знаешь, кого ты послал?» Провокация. Если бы их не было, ничего бы и не случилось. Спокойно бы улетели в Россию. Не знаю, может быть, это было специально.

«Сидим, играем в PlayStation — немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в Махачкале пост взорвали»

— Летом появилась история про то, что тебя выгнали с базы в Новогорске. Ты еще восстанавливался от травмы, а у сборной начался первый сбор при Карпине.

— Я тренировался с Игорем Степановым, который сейчас работает в ЦСКА. Нам понадобилось поле. Когда Черчесов еще тренировал сборную, была договоренность, что мы можем заниматься в Новогорске, даже когда там находится команда.

Приехал туда, начал тренироваться, а на следующий день должна была заселиться сборная. Тренерский и административный штаб уже был на базе. Я закончил тренировку, поехал домой. Игорь Степанов подошел к администратору сборной Сереге Куличенко и спросил: «Мы можем продолжить тут заниматься в свободное от тренировок сборной время?» Ему ответили: «Нет».

Я и сам не дурачок, не приехал бы. Пришлось новое поле искать.

— Это задело?

— Сначала нет, а потом, когда все начали писать, обсуждать это... Стал заводиться.

— Как все разрешилось?

— Никак. Просто нашел другое поле. Занимался в Рублеве. Даже ближе к дому.

Юрий Жирков в сборной России. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Мы говорили про быт. А когда ты играл в «Анжи» и приезжал в Махачкалу, чувствовал себя там безопасно?

— Все было хорошо. Но помню, один раз сидели играли в PlayStation, немножко тряхануло. А потом в новостях узнали, что в городе пост взорвали.

— Ты был в «Анжи», который схлопнулся, потом в «Динамо» начались проблемы. Сейчас ты переходишь в «Химки», где набирается немало опытных игроков, которые, наверное, пришли на неплохие зарплаты. У тебя нет опасений, что все может закончиться?

— Мы встречались с руководством — сказали, что все будет нормально.

— Кажется, что уже лет десять все говорят про твой возраст. Как ты к этому относишься? Не напрягает постоянный акцент на этом?

— В футболе это логично. Говорят: «Как ты еще бегаешь?» Мне интересно, когда великие футболисты играли до 40 лет: Мальдини, Костакурта... Никто же не говорил про их возраст. Тем более я в детстве болел за «Милан» и «Барселону» и не хотел, чтобы они заканчивали.

Мне кажется, игрок сам поймет, когда ему заканчивать. Если на моей позиции кто-то будет тренироваться и играть лучше, конечно, меня никто не будет ставить. Если я буду понимать, что все, то все... Или уходить куда-то. Вдруг, «Тамбов» возродится (смеется).

Блиц! Мы попросили Юрия Жиркова назвать пять вещей, без которых он не может жить:

— На первом месте — книга. Люблю исторические и военные. Недавно купил 22 тома книг о преступлениях нацистов на оккупированных территориях. Сейчас это читаю.

Телефон. Из приложений пользуюсь YouTube, смотрю там разные исторические ролики на военные темы. Нравится канал TacticMedia, там рассказывают про разные бои — очень интересно. Смотрю еще разные пранки.

Не могу без своих экспонатов для коллекции. На сборы всегда присылали разные предметы, которые я заказывал из Европы.

Все время с собой возил компьютер с дисководом, меня вечно подкалывали. А я все время покупал DVD-диски. Бывает, плохой интернет или его вообще нет, поэтому привык с дисками летать.

Последнее — дружба. Она важна везде. Друг всегда спасет и выручит.