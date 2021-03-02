Жена Мамаева заявила, что муж изменил ей, и показала фото любовницы

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева заявила, что муж изменил ей. Также она опубликовала в stories Instagram фотографию предполагаемой любовницы футболиста и ее телефон.

«Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает, — написала Мамаева. — У меня все. Спасибо за сборы, ФК «Ростов».

Ранее Мамаева утверждала, что муж уже изменял ей, но она его простила. 32-летний футболист состоит в браке с Аланой с 2013 года, у них есть дочь.

Instagram Аланы Мамаевой.