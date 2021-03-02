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Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса

16:19
Квинси Промес (справа) и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров., "СЭ" Пост Дениса Глушакова в Instagram. Фото Instagram
Квинси Промес (справа) и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков выложил новый пост в Instagram, который посвящен возвращению в московский клуб нападающего Квинси Промеса.

Он опубликовал их совместное фото со стадиона. При этом изображение Промеса было обработана с помощью нейросети Deep Nostalgia.

«Братуха, потом споем?» — посмеялся Глушаков.

В ролике Промес исполняет песнь Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц».

Пост Дениса Глушакова в Instagram. Фото Instagram
Пост Дениса Глушакова в Instagram. Фото Instagram

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