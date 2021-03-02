Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса
16:19
Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков выложил новый пост в Instagram, который посвящен возвращению в московский клуб нападающего Квинси Промеса.
Он опубликовал их совместное фото со стадиона. При этом изображение Промеса было обработана с помощью нейросети Deep Nostalgia.
«Братуха, потом споем?» — посмеялся Глушаков.
В ролике Промес исполняет песнь Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц».
Пост Дениса Глушакова в Instagram. Фото Instagram
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