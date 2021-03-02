Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков выложил новый пост в Instagram, который посвящен возвращению в московский клуб нападающего Квинси Промеса.

Он опубликовал их совместное фото со стадиона. При этом изображение Промеса было обработана с помощью нейросети Deep Nostalgia.

«Братуха, потом споем?» — посмеялся Глушаков.

В ролике Промес исполняет песнь Пьера Нарцисса «Шоколадный заяц».