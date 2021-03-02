Андрей Кобелев считает, что женщина не может разбираться в футболе

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение, что женщины не могут разбираться в футболе.

«Может ли женщина разбираться в футболе? Я считаю, что нет, — сказал Кобелев в интервью каналу «Футбольный хейт» на YouTube. — Как с ними общаться на футбольные темы? Директор «Челси» Марина Грановская? Я не знаю ее. Разбирается — хорошо. Я категоричен. Если разбирается, то слава богу, молодец.

У меня переговоров с женщинами не было никогда. Да, 2021-й год, и что теперь? Звонят девушки, начинают брать интервью. Я говорю: «А мужчин там нет у вас?» Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом".

52-летний Кобелев работал в «Динамо» на разных должностях в общей сложности с 2004-го по 2016 год.