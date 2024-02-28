«Зенит» завершил сборы победой над туркменским клубом

28 февраля «Зенит» закончил подготовку к рестарту сезона, которую проводил в ОАЭ и Катаре, и отправился в Санкт-Петербург.

В заключительном матче сбора в Абу-Даби сине-бело-голубые провели закрытый матч с серебряным призером чемпионата Туркменистана «Алтын Асыром», в котором победили со счетом 2:0.

Ранее «Зенит» стал победителем Кубка равноправия — товарищеского турнира, в котором также участвовали катарский «Аль-Духаиль», китайский «Шанхай Шэньхуа» и бразильский «Сантос».

После 18 туров сине-бело-голубые с 36 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

В первом матче после возобновления сезона «Зенит» на своем поле примет «Спартак». Игра состоится в субботу, 2 марта. Начало — в 19.30 по московскому времени.