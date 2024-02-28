Кирилл Щетинин считает, что этом сезоне РПЛ судьи дают больше бороться

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, есть ли в чемпионате России проблемы с судейством.

— Скажу честно и кратко: да, бывают ошибки у судей, но все мы люди, человеку свойственно ошибаться. Да, обидно... Не было бы этого гола, результат был бы другим. Но считаю, что каждый человек может ошибаться, и я не вправе судить кого-то.

— Судейство становится лучше или хуже? Вы замечаете разницу в трактовках, эпизодах?

— В этом сезоне дают больше бороться, в прошлом было не так. Где-то спорный фол — сейчас арбитр даст доиграть. А в том сезоне упади — свистнет. Бывает такое, что не можешь на ногах устоять, падаешь, а судья дает играть. Так интереснее, — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Со второй части сезона-2023/24 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства ВАР. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.