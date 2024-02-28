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28 февраля, 12:12

Кирилл Щетинин считает, что этом сезоне РПЛ судьи дают больше бороться

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин рассказал, есть ли в чемпионате России проблемы с судейством.

— Скажу честно и кратко: да, бывают ошибки у судей, но все мы люди, человеку свойственно ошибаться. Да, обидно... Не было бы этого гола, результат был бы другим. Но считаю, что каждый человек может ошибаться, и я не вправе судить кого-то.

— Судейство становится лучше или хуже? Вы замечаете разницу в трактовках, эпизодах?

— В этом сезоне дают больше бороться, в прошлом было не так. Где-то спорный фол — сейчас арбитр даст доиграть. А в том сезоне упади — свистнет. Бывает такое, что не можешь на ногах устоять, падаешь, а судья дает играть. Так интереснее, — цитирует Щетинина «РБ Спорт».

Со второй части сезона-2023/24 на матчах РПЛ и Кубка России арбитры будут публично объявлять свои решения после вмешательства ВАР. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-shhetinin-v-e-tom-sezone-sud-i-dayut-bol-she-borot-sya-v-proshlom-by-lo-ne-tak/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Оренбург

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Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

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