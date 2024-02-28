Щетинин считает, что раньше в РПЛ играли более сильные иностранные футболисты

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин заявил, что пять лет назад в чемпионате России играли более сильные иностранные футболисты.

«Мое мнение: русские футболисты стали лучше. Что касается иностранцев, лет пять назад они были посильнее. Сейчас тоже есть хорошие легионеры, но их стало меньше, потому что нет еврокубков. В целом мне не с чем сравнивать, потому что я играю в РПЛ всего два-три года. Так что не могу сказать, что есть пропасть в уровне», — цитирует Щетинина «РБ Спорт».