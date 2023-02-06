«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с малайзийской командой «Джохор»

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«Зенит» 6 февраля проведет товарищеский матч против малайзийской команды «Джохор». Питерский клуб объявил состав на эту встречу.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Адамов, Родригао, Круговой, Барриос, Клаудиньо, Козлов, Мостовой, Малком, Кассьерра.

Запасные: Бязров, Кирш, Шайхтдинов, Вершинин, Ногтев, Барановский, Белохнов.

Игра, которая пройдет в Дубае (ОАЭ), начнется в 17.00 мск.