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26 октября, 23:17

«Зенит» и «Спартак» попали в рейтинг команд с наибольшим количеством воспитанников в высших лигах

Руслан Минаев
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Михаил Кержаков и Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг клубов, чьи воспитанники выступают в высших дивизионах по всему миру.

Среди российских команд в списке фигурируют «Зенит» и «Спартак», которые подготовили 33 и 32 воспитанника, выступающих в высших лигах.

В тройку рейтинга входят «Аякс» (86 игроков), «Бенфика» (85) и «Спортинг (83).

Лидеры рейтинга:

1. «Аякс» (Нидерланды) — 86 воспитанников,

2. «Бенфика» (Португалия) — 85,

3. «Спортинг» (Португалия) — 83,

4. «Дефенсор» (Уругвай) — 82,

5. «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 81,

6. «Динамо» Киев (Украина) — 80,

7. «Ривер Плейт» (Аргентина) — 79,

8. «Барселона» (Испания) — 77,

«Насьональ» (Уругвай) — 77,

9. «Динамо» Загреб (Хорватия) — 74,

«Шахтер» (Украина) — 74,

10. «Партизан» (Сербия) — 71,

11. «Велес» (Аргентина) — 69,

12. «Реал» (Испания) — 67.

Футбол
ФК Аякс
ФК Барселона
ФК Бенфика
ФК Бока Хуниорс
ФК Велес
ФК Динамо (Загреб)
ФК Динамо (Киев)
ФК Зенит
ФК Партизан
ФК Реал
ФК Ривер Плейт
ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Шахтер (Донецк)
8
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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