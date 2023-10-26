Рианчо заявил, что Дзюба и «Спартак» являются самыми популярными темами в российском футболе

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил на вопрос об Артеме Дзюбе.

«Через сколько лет Дзюба завершит карьеру? На этот вопрос сложно дать точный ответ. Все будет зависеть от здоровья Артема. Мы знаем примеры форвардов, которые успешно играли и до сорока лет. Но у каждого организма свои особенности. Не всем дано такое тело, как у Ибрагимовича или Жиру. Если Дзюба не устанет от футбола и у него будет достаточно мотивации поддерживать хороший уровень физической подготовки, то его карьера завершится не скоро. Журналисты чаще всего спрашивают про Дзюбу и про «Спартак». Такое ощущение, что это две самые популярные темы в российском футболе», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.