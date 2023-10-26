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26 октября, 22:43

Булыкин считает, что матч с «Ростовом» будет особенно принципиальным для Дзюбы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о настрое нападающего железнодорожников Артема Дзюбы на матч 13-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Для любого футболиста особенно принципиальны матчи с командами, в которых он раньше играл. Если кто-то скажет, что это не так, он просто лукавит. Вот так и для Дзюбы принципиально сыграть по максимуму против бывших соратников и тренера, с которым был конфликт. А потом ведь можно еще что-то такое острое сказать в интервью после матча, если хорошо себя покажешь. В любом случае у Артема будет двойной настрой на встречу против своего, скажем, неприятного оппонента. Это будет очень интересный и важный для обеих команд матч. Особенно интересно потому, что, во-первых, «Ростов» сейчас начал показывать результаты и от него можно ожидать чего угодно, а во-вторых, если «Локомотив» проиграет, то может пропустить много команд вперед», — приводит слова Булыкина RT.

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222362-bulykin-match-rostov-dzyuba
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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«Зенит» и «Спартак» попали в рейтинг команд с наибольшим количеством воспитанников в высших лигах
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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