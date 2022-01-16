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Кухта — о целях «Локомотива»: «Третье место в пределах досягаемости, за второе место тоже можно побороться»

Иван Шитик
Корреспондент

Новичок «Локомотив» Ян Кухта поделился эмоциями после перехода в московский клуб, а также рассказал о целях на сезон.

«Локомотив» — один из крупнейших клубов России, у него огромный потенциал, каждый год он играет в еврокубках, а в последние несколько лет даже несколько раз выходил в Лигу чемпионов. Это мне тоже понравилось. Я считаю, что сделал правильный выбор.

Если мы посмотрим на таблицу, то третье место в пределах досягаемости, за второе место тоже можно побороться. Планы самые большие. Мое желание — выйти в финал Кубка в этом сезоне. А в следующем сезоне будет видно», — приводит слова Кухты Sport.cz.

Вместе со «Славией» 25-летний Кухта выиграл чемпионат и Кубок Чехии. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду и забил 12 мячей при восьми голевых передачах.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 0
Интер 0
2-й тайм

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

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Манчестер Сити 1
Челси 0
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23%

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П1

20%

1.70

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Рома 1
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П1

29%

1.37

ИТБ1 (1.5)

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1.55
ФК Локомотив (Москва)
Ян Кухта
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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П
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Себастьян Шиманьски

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