Кухта — о целях «Локомотива»: «Третье место в пределах досягаемости, за второе место тоже можно побороться»

Новичок «Локомотив» Ян Кухта поделился эмоциями после перехода в московский клуб, а также рассказал о целях на сезон.

«Локомотив» — один из крупнейших клубов России, у него огромный потенциал, каждый год он играет в еврокубках, а в последние несколько лет даже несколько раз выходил в Лигу чемпионов. Это мне тоже понравилось. Я считаю, что сделал правильный выбор.

Если мы посмотрим на таблицу, то третье место в пределах досягаемости, за второе место тоже можно побороться. Планы самые большие. Мое желание — выйти в финал Кубка в этом сезоне. А в следующем сезоне будет видно», — приводит слова Кухты Sport.cz.

Вместе со «Славией» 25-летний Кухта выиграл чемпионат и Кубок Чехии. В текущем сезоне он провел 26 матчей за команду и забил 12 мячей при восьми голевых передачах.