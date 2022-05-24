Круговой: «Мне не очень приятно, когда Дзюба начинает шутить про кого-то»

Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал об отношениях с нападающим Артемом Дзюбой.

«Артем на каждой тренировке больше всех разговаривает, шутит. Кому-то это не очень приятно. Если лично по себе оценивать, то мне не очень приятно, когда Артем начинает шутить там про кого-то: про меня или про других людей из команды», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

Контракт 33-летнего Дзюбы с «Зенитом» истечет в конце июня 2022 года, после чего футболист станет свободным агентом.

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 71 результативную передачу. Вместе с петербургским клубом он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны.