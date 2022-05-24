Данил Круговой рассказал, над чем больше все работает на тренировках

Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о своих слабых качествах на футбольном поле.

«Я не очень люблю статьи про себя. Топовый игрок? Я делаю то, что могу. Выкладываюсь на каждой тренировке, в каждой игре.

У меня есть недочеты. Это кроссы с фланга. То они не долетают, то перелетают... Прямо точно в голову не получается у меня сделать передачу. Стараюсь над этим работать», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

В этом сезоне защитник провел в РПЛ 26 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.