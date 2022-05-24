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Данил Круговой рассказал, над чем больше все работает на тренировках

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову рассказал о своих слабых качествах на футбольном поле.

«Я не очень люблю статьи про себя. Топовый игрок? Я делаю то, что могу. Выкладываюсь на каждой тренировке, в каждой игре.

У меня есть недочеты. Это кроссы с фланга. То они не долетают, то перелетают... Прямо точно в голову не получается у меня сделать передачу. Стараюсь над этим работать», — рассказал Круговой в эфире телеканала «Россия 24».

В этом сезоне защитник провел в РПЛ 26 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Данил Круговой
ФК Зенит
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
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Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Ростов

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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